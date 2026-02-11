Xe khách chở quá 29 người, bị phạt gần 200 triệu đồng

Hải PhòngTừ phản ánh qua Zalo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng Hải Phòng đã dừng xe khách giường nằm chở 72 người, vượt 29 người so với thiết kế, xử phạt 193,5 triệu đồng.

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tổng cộng 193,5 triệu đồng đối với lái xe và chủ xe khách biển kiểm soát 23B-004.94 về hành vi chở quá số người quy định.

Xe khách chạy tuyến Hà Giang - Hải Phòng chở tới 72 hành khách, trong khi theo giấy phép, phương tiện này chỉ được chở tối đa 43 người. Ảnh: Xuân Hoa

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận tin nhắn phản ánh của người dân qua Zalo của Cục trưởng về một xe khách chạy tuyến Hà Giang - Hải Phòng, dài hơn 300 km, có dấu hiệu nhồi nhét khách. Cục đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 được giao tổ chức đón lõng, kiểm tra phương tiện.

Khoảng 22h ngày 10/2, tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm đếm, trên xe có 72 hành khách, trong khi giấy phép cho phép chở tối đa 43 người, gồm 41 chỗ nằm, một chỗ ngồi và một lái xe. Xe đã chở quá 29 người so với quy định.

Tài xế Hà Quang Hiệu, 43 tuổi, trú xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, bị lập biên bản về hành vi chở quá số người theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện bị xử phạt về hành vi giao xe cho người làm công vi phạm quy định, đồng thời bị tước phù hiệu phương tiện 2 tháng.

Lê Tân