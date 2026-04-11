Xe khách cháy trơ khung trên quốc lộ 1

Khánh HòaXe khách đang chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tu Bông, bất ngờ bốc cháy, nhiều hành khách kịp thoát thân, chiều 11/4.

Khoảng 14h, xe chở khách chạy hướng từ Đăk Lăk (Phú Yên cũ) đi Nha Trang. Khi đến khu vực thôn Ninh Lâm, xã Tu Bông, phần thân xe bốc khói nghi ngút.

Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề, hô hoán hành khách mang theo tài sản rời khỏi xe, đồng thời dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Đám cháy bùng phát khiến nhiều phương tiện cùng chiều phải dừng từ xa, gây ùn ứ kéo dài khoảng một km.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 15h30, đám cháy được khống chế. Xe khách bị thiêu rụi, trơ khung; nhiều tài sản trên xe cháy hoàn toàn. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tiết và phân luồng giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Bùi Toàn