Xe khách cháy rụi trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Nghệ AnXe khách chở hơn 10 người người bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khiến một người chết, giao thông ùn tắc.

Khoảng 23h30 ngày 2/1, xe khách biển Hà Tĩnh chạy hướng Nam - Bắc, đến phía Nam hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh, trước đây thuộc huyện Nghi Lộc, thì lửa xuất hiện ở phần đầu xe. Tài xế đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp để hành khách mở cửa thoát xuống, sau đó sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đặng Trang

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe, khói đen bốc cao hàng chục mét. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường. Sau khoảng một tiếng, đám cháy được khống chế, song xe khách đã cháy rụi.

Sự cố khiến các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực, cao tốc ùn tắc kéo dài 2-3 tiếng. Đội vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng xe tuyến chính tại nhánh hai ra đường N5 Nghi Phương (huyện Nghi Lộc cũ).

Nhà xe đã điều một ôtô khác tới chở hành khách tiếp tục hành trình.

Xe cấp cứu tới hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Hùng Lê

Đầu giờ sáng 3/1, hiện trường được giải phóng, giao thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trở lại bình thường.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông không phát hiện bất thường.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6. Giai đoạn một tuyến này có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng