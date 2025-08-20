Xe khách bốc cháy sau va chạm xe bồn, 76 người thiệt mạng

AfghanistanXe khách bốc cháy sau khi va chạm với xe máy và xe bồn chở xăng ở tỉnh Herat, khiến 76 người thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết xe chở người di cư Afghanistan bị Iran trục xuất đã va chạm với một xe máy và một xe bồn ở huyện Guzara, tỉnh Herat, miền tây Afghanistan đêm 19/8, sau đó bốc cháy.

"76 người thiệt mạng và ba người bị thương nặng", Mohammad Yousuf Saeedi, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Herat, cho hay. Theo hãng thông tấn Bakhtar, đây là một trong những vụ tai nạn gây tổn thất nhân mạng nhiều nhất ở Afghanistan những năm gần đây.

Xe khách va chạm xe chở nhiên liệu ở Afghanistan, 76 người thiệt mạng Hiện trường xe khách bốc cháy sau va chạm ở tỉnh Herat, miền tây Afghanistan đêm 19/8. Video: RT

Những người thiệt mạng được chuyển đến một bệnh viện quân y, trong đó có hơn 10 trẻ em. Bác sĩ Mohammad Janan Moqadas cho biết nhiều thi thể "không thể nhận dạng được".

Theo phát ngôn viên Saeedi, xe khách khi đó đang chở những người di cư Afghanistan được đưa về từ Iran. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên xe khách.

Theo cơ quan di trú của Liên Hợp Quốc, ít nhất 1,5 triệu người Afghanistan đã hồi hương từ Iran và Pakistan từ đầu năm nay. Hai quốc gia này đều tìm cách buộc người di cư phải rời đi sau nhiều thập kỷ tiếp nhận họ. Nhiều người trở về gặp thách thức lớn khi tái định cư tại đất nước đang phải đối mặt tình trạng nghèo đói tràn lan và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Afghanistan, một phần do chất lượng đường sá kém sau nhiều thập kỷ xung đột, tình trạng lái xe cẩu thả trên đường và thiếu quy định về an toàn. Tháng 12 năm ngoái, hai vụ tai nạn xe khách trên đường cao tốc qua miền trung Afghanistan khiến ít nhất 52 người thiệt mạng.

Tháng 3/2024, hơn 20 người thiệt mạng và 38 người bị thương khi xe khách va chạm xe chở nhiên liệu và bốc cháy ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan. Một vụ tai nạn nghiêm trọng khác liên quan xe chở nhiên liệu xảy ra vào tháng 12/2022, dẫn đến xe khách bị lật và bốc cháy ở đèo Salang, khiến 31 người thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo AFP)