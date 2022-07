Xe khách biến dạng, tài xế tử vong

Nghệ AnXe khách giường nằm chạy trên quốc lộ 1A, khi đến thị xã Hoàng Mai đâm vào đuôi xe bồn dừng bên đường, tài xế tử vong.

Đêm 18/7, xe khách bắt đầu hành trình Bắc - Nam. Đến 3h45 ngày 19/7, xe tới phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, thì gặp nạn. Tài xế xe khách bị kẹt trong cabin; 19 hành khách trên xe đập kính thoát hiểm bò ra ngoài, được xe cứu thương đưa tới cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an Nghệ An) huy động 12 chiến sĩ dùng máy cắt cửa cabin xe khách bị biến dạng, kéo xe bồn tiến về trước để đưa tài xế ra ngoài. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tài xế đã tử vong.

Cảnh sát cắt cabin đưa tài xế xe khách ra ngoài. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trên quốc lộ 1A, gần 0h ngày 19/7 một xe tải chạy hướng Bắc - Nam, khi tới huyện Quỳnh Lưu cũng đâm vào đuôi một xe cùng chiều. Nam tài xế kẹt trong cabin nhưng sau đó được cảnh sát giải cứu ra ngoài an toàn.

Phương Linh