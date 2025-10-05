Xe khách bất chấp lao qua đường ngập, hất nước vào xe máy

Hà NộiĐoàn xe đang xếp hàng di chuyển chậm để vượt qua chỗ ngập, xe khách chạy nhanh lao qua bắn nước tung toé.

Lái xe hất nước vào đoàn người xếp hàng Video: Giap Bui

Tình huống giao thông: Tại khúc đường rẽ vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đường còn ngập cao, xe máy và ôtô xếp hàng sát làn bên trái để di chuyển từ từ qua đoạn ngập. Sau đó, một xe khách ở phía sau chạy nhanh qua, hất nước bẩn vào những người đi xe máy và ôtô ở phía bên trái, ngày 3/9.

Kỹ năng lái xe: Khi đi qua khúc ngập, các tài xế nên giảm tốc độ và giữ đều ga nhằm tránh hạn chế sóng nước làm ảnh hưởng người và các phương tiện xung quanh. Những sóng nước này có thể làm người lái xe máy ngã, thậm chí trong một số trường hợp làm thủy kích xe ôtô.

Câu hỏi về xử lý tình huống khi đi qua chỗ ngập có trong danh sách câu hỏi thi sát hạch lái xe, giúp tài xế biết cách ứng xử văn minh, và góp phần giảm thiệt hại cho người và xe.

Phạm Hải