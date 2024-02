Xe khách 41 chỗ nhồi nhét 81 người

Hải PhòngTrạm Cảnh sát giao thông Quang Trung phạt tài xế ôtô khách chạy tuyến Nam Định - Quảng Ninh 20 triệu đồng do xe 41 chỗ nằm nhưng chở 81 người.

Thông tin được đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng cho biết tối 5/2.

Trước đó, lúc 23h45 ngày 4/2, tổ công tác của trạm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 10, đoạn qua xã Quang Trung, huyện An Lão, đã yêu cầu ôtô khách mang biển số 18B-025.38 hướng Nam Định đi Quảng Ninh dừng xe kiểm tra. Công an phát hiện ôtô chở quá số lượng 40 khách. Những người này phải ngồi, nằm ở sàn xe trong không gian chật hẹp.

Lái xe Vũ Văn Tiếp cho biết do nhu cầu khách về quê ăn Tết cao và muốn kiếm thêm tiền nên đã chở quá số ghế quy định. Anh Tiếp sau đó bị phạt 20 triệu đồng, chuyển số khách chở quá quy định sang phương tiện khác, đồng thời cam kết không tái phạm.

Ôtô khách vi phạm là xe giường nằm Phương của nhà xe Thuận Thảo, chuyên tuyến cố định huyện Hải Hậu, Nam Định, đi thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

81 người nhồi nhét trên xe khách 45 chỗ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an TP Hải Phòng, càng gần Tết nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân càng cao, nguy cơ xe khách chở quá số người quy định sẽ tăng. Ngoài tăng cường kiểm soát, công an thành phố cũng đề nghị người dân phản ánh vi phạm của nhà xe và tình hình giao thông qua số điện thoại 0918526555 của đại tá Bùi Trung Thành - Phó giám đốc Công an, Phó trưởng Ban An toàn giao thông thành phố.

Theo Nghị định 100 của Chính phủ, lái xe (trừ xe buýt) sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện, tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng với các vi phạm: Chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

Lê Tân