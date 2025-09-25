Xe goòng rơi xuống sườn núi, 7 nhà sư tử nạn

Sri LankaChiếc xe goòng tự chế lao xuống sườn núi Na Uyana khi chở 13 nhà sư đến cơ sở thiền định, khiến 7 người trong số đó tử nạn.

Cảnh sát Sri Lanka hôm nay cho biết các nhà sư đã sử dụng chiếc xe goòng thô sơ được kéo bằng dây cáp để đến cơ sở thiền định thuộc tu viện Phật giáo Na Uyana trên đỉnh núi Na Uyana vào đêm 24/9. Tuy nhiên, trong hành trình di chuyển, xe goòng bị văng khỏi đường ray, lao xuống sườn núi ở tây bắc Sri Lanka.

Một chiếc xe goòng chở các nhà sư ở Sri Lanka. Ảnh: X/MDWLiveSriLanka

Tai nạn khiến 7 nhà sư thiệt mạng, gồm 4 người Sri Lanka, ba người đến từ Ấn Độ, Nga và Romania.

"Hai người may mắn thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ, 4 người khác trong tình trạng nguy kịch", một quan chức cảnh sát cho hay.

Điều tra sơ bộ cho thấy cáp kéo xe goòng bị đứt, khiến xe lao xuống sườn dốc với tốc độ cao, sau đó văng khỏi đường ray và đâm vào một thân cây.

Xe goòng là loại xe thô sơ di chuyển trên đường ray, thường được dùng để chở hàng, với các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Tuy nhiên, loại phương tiện tự chế này thường xuyên được sử dụng để di chuyển trên các sườn núi ở Sri Lanka.

Huyền Lê