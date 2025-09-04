Xe golf âm thầm chiếm lĩnh đường phố Mỹ

Dòng xe thường sử dụng trong khu vực sân golf đang trở nên phổ biến ngoài đường phố, dẫn đến bất đồng quan điểm ở các khu dân cư.

Ngày nay, xe điện 4 bánh không chỉ được sử dụng trong sân golf khi được hợp pháp hóa trên đường phố, tại nhiều cộng đồng dân cư khi các gia đình từ bỏ các dòng minivan và SUV để chạy việc vặt hoặc dạo quanh thành phố.

Tờ Wall Street Journal gần đây nhận định: "Một đội kỵ binh chậm chạp đang chinh phục các con đường công cộng của nước Mỹ".

Mặc dù xe điện 4 bánh đang thay đổi cách thức di chuyển của các thị trấn nhỏ, không phải ai cũng đồng tình với trào lưu này. Trên diễn đàn Reddit, một người dùng đặt câu hỏi: "Từ khi nào chúng ta quyết định xe điện là phương tiện di chuyển phù hợp trên đường phố?".

"Nghe có vẻ như vấn đề này chỉ xảy ra ở khu vực giàu có", một người dùng khác bình luận.

Một người khác viết: "Tôi bắt đầu nghe nói về chúng, được gọi là NEV - 'xe điện khu phố' - vào năm 2008, như một giải pháp thân thiện với môi trường hơn để giảm thiểu tắc đường trong những khoảng cách ngắn".

"Khi những người giàu có bắt đầu coi chúng là thời trang", một người dùng khác nói. Người khác viết: "Chúng là một tai họa trong khu phố của tôi".

Nhưng một người phản đối: "Xe golf an toàn hơn nhiều so với xe bán tải, SUV và thậm chí cả sedan. Về cơ bản, xe golf an toàn hơn ôtô cho người lái xe, người đi xe đạp và người đi bộ".

Xe golf trên một con phố ở Brunswich, bang Georgia, Mỹ. Ảnh: NJ Advance Media

Bài đăng tiếp tục: "Tôi không phán xét. Tôi chỉ không hiểu. Gần đây chúng tôi không có sân golf nào cả. Tôi cảm thấy chuyện này có lẽ phổ biến hơn ở các vùng ngoại ô xa hơn. Tôi thường thấy họ lái xe qua khu phố hoặc thậm chí trên những con phố lớn gần đó, nơi giới hạn tốc độ là 40 dặm/giờ (64 km/h). Đôi khi, đó là những thanh thiếu niên/trẻ vị thành niên lái xe. Liệu đây có phải là một xu hướng phổ biến không?".

Paul Ernest, một nhiếp ảnh gia ở Texas, chia sẻ: "Những thứ này rất nguy hiểm. Chúng ở xung quanh những chiếc xe lớn hơn nhiều, và khi chúng được trẻ em điều khiển mà không có sự giám sát của người lớn, đó chính là công thức dẫn đến thảm họa".

Ernest nhớ lại cảnh tượng một phụ nữ trẻ lái xe golf với đôi mắt dán chặt vào điện thoại trước khi suýt va chạm với một chiếc xe bán tải.

Tại Ohio, một người đàn ông 45 tuổi mất tích đã được tìm thấy đã chết vào tháng 8, đánh dấu thi thể thứ hai được tìm thấy ở khu vực hồ Atwood sau khi một người mẹ lái xe golf cùng con nhỏ lao xuống hồ, trong cùng tháng.

Nhưng nhiều người ủng hộ xe golf. Tại Elburn, Illinois, một bản kiến nghị thu thập được hơn 600 chữ ký để hợp pháp hóa xe golf trên đường phố địa phương. Nhưng hội đồng làng đã bỏ phiếu chống lại đề xuất này.

Melissa Bollivar, người giúp thu thập chữ ký, nói rằng bà không đồng tình với quyết định của hội đồng làng. "Bạn đã thắt dây an toàn rồi. Bạn có gương chiếu hậu. Bạn có khung bao quanh. Tôi cảm thấy chúng an toàn hơn xe đạp điện, xe tay ga và mọi thứ khác đang bay lượn xung quanh đây", bà nói.

Thành phố Greenville ở South Carolina gần đây nhắc nhở người dân về luật mới của bang quy định về xe golf. Thông báo trên tài khoản X của thành phố có nội dung: "Nếu bạn sở hữu xe golf tại GreenvilleSC, một luật mới của bang đã có hiệu lực. Các yêu cầu đối với đăng ký, người lái xe và quy tắc sử dụng đã được cập nhật".

Theo luật mới, xe golf chỉ được phép lưu thông trên những con đường có giới hạn tốc độ 35 dặm/giờ (56 km/h) hoặc thấp hơn và phải di chuyển trong phạm vi 4 dặm (6,4 km) tính từ nơi cư trú của chủ sở hữu.

Greenville không phải là thành phố duy nhất đặt mục tiêu quản lý sự gia tăng lưu lượng xe golf. Tại Peach Tree, Georgia - một thành phố chỉ có hơn 38.000 cư dân - có hơn 11.000 xe golf được đăng ký, theo trang web của thị trấn.

Theo hệ thống báo cáo tai nạn giao thông của bang, xe golf và xe go-kart (xe đua cỡ nhỏ, có 4 bánh, khung gầm thấp, không mui) đã gây ra 50 vụ tai nạn giao thông, khiến ba người tử vong tại Michigan vào năm 2023.

Nhiều quận tại Michigan đã ban hành các sắc lệnh và luật để đảm bảo an toàn cho người ngồi trên những loại xe này. Ví dụ, bang không cho phép những xe này hoạt động 30 phút trước khi mặt trời lặn hoặc 30 phút sau khi mặt trời mọc. Ngoài ra, tài xế không được phép luồn lách giữa dòng xe cộ. Các loại xe này cũng không được phép chạy trên vỉa hè.

Mỹ Anh