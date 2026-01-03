Xe giường nằm cháy trên cao tốc, nam sinh lớp 12 tử vong

Nghệ AnXe khách chở hơn 10 người người bất ngờ bốc cháy khi chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, một học sinh lớp 12 mắc kẹt, nghi do ngủ quên.

Khoảng 23h30 ngày 2/1, ôtô khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, đến phía Nam hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh, trước đây thuộc huyện Nghi Lộc, thì lửa xuất hiện ở phần đầu xe. Tài xế đưa ôtô vào làn dừng khẩn cấp để hơn 10 hành khách mở cửa thoát xuống, sau đó sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Lửa bao trùm xe giường nằm. Ảnh: Đặng Trang

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe, khói đen bốc cao hàng chục mét. Hàng chục cảnh sát chữa cháy và cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đến hiện trường ứng cứu. Sau khoảng một tiếng, đám cháy được khống chế, song xe giường nằm đã cháy rụi.

cháy xe khách ở Nghệ An Khoảnh khắc lửa bao trùm ôtô. Video: Hùng Lê

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam hành khách, nghi do ngủ quên trong lúc ôtô bốc cháy. Nạn nhân được xác định là nam sinh lớp 12.

Xe cấp cứu tới hiện trường tiếp nhận thi thể nạn nhân. Ảnh: Hùng Lê

Sự cố khiến các xe không thể di chuyển qua khu vực, cao tốc ùn tắc kéo dài 2-3 tiếng. Đội vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng xe tuyến chính tại nhánh hai ra đường N5 Nghi Phương (huyện Nghi Lộc cũ).

Nhà xe đã điều một ôtô khác tới chở hành khách tiếp tục hành trình.

Đầu giờ sáng 3/1, hiện trường được giải phóng, giao thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trở lại bình thường.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông không phát hiện bất thường.

Xe khách trơ khung sau hỏa hoạn. Ảnh: Hùng Lê

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6. Giai đoạn một tuyến này có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng