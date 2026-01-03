Xe giường nằm cháy trên cao tốc, một hành khách tử vong

Nghệ AnXe khách giường nằm chở hơn 10 người người bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khiến một người chết, giao thông ùn tắc.

Khoảng 23h30 ngày 2/1, ôtô khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, đến phía Nam hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh, trước đây thuộc huyện Nghi Lộc, thì lửa xuất hiện ở phần đầu xe. Tài xế đưa ôtô vào làn dừng khẩn cấp để hành khách mở cửa thoát xuống, sau đó sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đặng Trang

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe, khói đen bốc cao hàng chục mét. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường. Sau khoảng một tiếng, đám cháy được khống chế, song xe khách đã cháy rụi.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam hành khách, nghi do ngủ quên trong thời điểm ôtô bốc cháy.

Xe cấp cứu tới hiện trường chuyển thi thể nạn nhân đi. Ảnh: Hùng Lê

Sự cố khiến các xe không thể di chuyển qua khu vực, cao tốc ùn tắc kéo dài 2-3 tiếng. Đội vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng xe tuyến chính tại nhánh hai ra đường N5 Nghi Phương (huyện Nghi Lộc cũ).

Nhà xe đã điều một ôtô khác tới chở hành khách tiếp tục hành trình.

Đầu giờ sáng 3/1, hiện trường được giải phóng, giao thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trở lại bình thường.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông không phát hiện bất thường.

Xe khách trơ khung sau hỏa hoạn. Ảnh: Hùng Lê

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6. Giai đoạn một tuyến này có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng