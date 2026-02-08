Xe giường nằm bốc cháy khi chở hơn 20 khách

Vĩnh LongXe giường nằm chạy trên quốc lộ bất ngờ bốc cháy dữ dội, hơn 20 hành khách tìm cách thoát thân, chiều 8/2.

Khoảng 14h, xe giường nằm mang biển số tỉnh Vĩnh Long chạy trên quốc lộ 60, hướng từ Bến Tre đi Trà Vinh. Khi đến đoạn lên dốc cầu Cổ Chiên thuộc địa phận xã Thành Thới, ôtô bất ngờ bốc khói, lửa sau đó bùng lên.

Hàng chục khách thoát khỏi xe giường nằm bốc cháy Thời điểm xe khách bốc cháy. Video: Người dân cung cấp

Phát hiện sự cố tài xế dừng xe, dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành nên hô hoán hành khách rời khỏi xe, đồng thời cố gắng di chuyển hành lý xuống đường.

Do trên xe có nhiên vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm ôtô, cột khói lửa bốc cao hàng chục mét thiêu rụi nhiều đoạn dây điện ven đường.

Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa sau gần một giờ. Vụ cháy không gây thương vong, nhưng thiêu rụi phần lớn ôtô.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nam An