Xe giường nằm 38 chỗ, nhưng chở tới 53 khách

Xe khách 38 chỗ chở 53 người bị CSGT Đà Nẵng lập biên bản, yêu cầu sang tải hành khách vì vi phạm quy định an toàn.

Tối 1/3, trên đường Nguyễn Lương Bằng (quốc lộ 1 qua Đà Nẵng), Tổ tuần tra kiểm soát số 3 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng dừng kiểm tra xe khách chạy tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng, phát hiện xe chở vượt 15 người so với số ghế được phép. Tài xế Trương Nhật Ý, 37 tuổi, trú Quảng Trị, không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Hành khách được yêu cầu xuống xe, chuyển số người quá tải sang phương tiện khác. Ảnh: CSGT cung cấp

Cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện là Công ty cổ phần ôtô số 1 Quảng Trị, đã giao xe cho người làm công vi phạm quy định. Tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ xe, đồng thời yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện khác để chuyển 15 hành khách tiếp tục hành trình.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện nhà xe thừa nhận vi phạm và cam kết không tái diễn.

Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, CSGT nhiều địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp xe khách chở quá số người, nhồi nhét khách trên các tuyến quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các phương tiện vi phạm đều bị xử phạt và buộc chuyển hành khách sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Đơn cử ngày 11/2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hải Phòng) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ xe khách giường nằm về hành vi chở 72 người, vượt 29 người so với thiết kế, xử phạt 193,5 triệu đồng.

Nguyễn Đông