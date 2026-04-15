Xe giao hàng tự động và những tai nạn 'dở khóc dở cười'

MỹMột robot giao hàng chạy qua đường sắt và bị tàu đâm bay, trong khi hai chiếc khác đâm vỡ tan vách kính ở trạm chờ xe buýt.

Trong tháng 3, chỉ trong vòng 48 giờ, hai robot giao hàng tự hành từ hai công ty khác nhau đi chệch hướng và làm vỡ kính ở bến xe buýt. Hai sự cố nghiêm trọng này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các thành viên cộng đồng và các nhà lập pháp ở Chicago, những người phản đối sự hiện diện của robot. Các vụ va chạm cũng xảy ra chỉ vài tuần sau khi một trong những nhà sản xuất thông báo rằng họ đang tích hợp một hệ thống bản đồ mới được huấn luyện dựa trên dữ liệu Pokemon Go, được thiết kế để cải thiện độ chính xác điều hướng.

Vụ va chạm đầu tiên xảy ra vào ngày 23/3 tại khu West Town của Chicago. Robot giao hàng của hãng Serve Robotics chạy gần đến trạm chờ xe buýt và đâm xuyên qua vách chắn kính, dừng lại với những mảnh kính vụn phủ kín. Sau vài khoảnh khắc đứng yên, đôi mắt của robot chớp nháy và nó lùi lại vài mét rồi tiếp tục chạy đi, rũ bỏ những mảnh kính vỡ xuống vỉa hè.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với Popular Science, người phát ngôn của Coco Serve cho biết họ đã cử một đội hỗ trợ đến hiện trường ngay sau sự cố và dọn dẹp mảnh kính vỡ. Phó Chủ tịch hãng cho rằng đó "không phải là hoạt động điển hình của chúng tôi".

"Trên hơn một triệu dặm đường vận chuyển hàng hóa, đây là lần đầu tiên một trong những robot của chúng tôi va chạm với cấu trúc như thế này, vị này nói, thêm rằng robot giao hàng hoạt động với tốc độ tối đa khoảng 8 km/h, và an toàn là ưu tiên hàng đầu trong cách họ thiết kế và giám sát hệ thống của mình.

Các vụ sập vách kính của trạm chờ xe buýt xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Coco thông báo sẽ bắt đầu triển khai hệ thống định vị hình ảnh (VPS) mới do Niantic Spatial cung cấp để cải thiện độ chính xác điều hướng của robot. Dữ liệu VPS được cho là giúp robot xác định vị trí của chúng trên bản đồ chỉ bằng cách nhìn vào hình ảnh xung quanh, một kỹ thuật nhằm mục đích hỗ trợ ở những khu vực có tín hiệu GPS yếu. Dữ liệu VPS của Niantic Spatial được huấn luyện một phần dựa trên hàng triệu hình ảnh thu thập từ người dùng chơi trò chơi thực tế ảo tăng cường nổi tiếng Pokemon Go.

Những vụ va chạm tại trạm chờ xe buýt này là những sự cố mới nhất trong chuỗi những vấn đề chưa được giải quyết khi triển khai robot giao hàng trên khắp nước Mỹ. Hình ảnh và video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy robot của nhiều thương hiệu khác nhau bị lạc đường, va chạm vào đồ vật và gặp khó khăn khi băng qua đường, thậm chí bị ôtô hay tàu đâm trúng.

Tại Chicago, các sự cố liên quan đến loại robot giao hàng đã trở nên phổ biến đến mức thành phố đã phải lập ra đường dây nóng 311 riêng để người dân có thể báo cáo các vấn đề an toàn và khiếu nại.

Mỹ Anh