Một sự cố nguy hiểm xảy ra tại chặng đua GP Mexico cuối tuần qua, khi hai nhân viên an ninh bất ngờ băng qua đường lúc tay đua Liam Lawson lao tới ở tốc độ cao.

Vòng thứ ba, tay đua của đội Racing Bulls, Lawson rời khu vực pit sau khi thay cánh gió trước. Bất ngờ, anh phát hiện hai nhân viên đang chạy băng qua đường để dọn mảnh vỡ. Chiếc xe chỉ cách những người này vài chục mét, trong khi đang tăng tốc. May mắn là hai nhân viên này kịp chạy qua trước khi chiếc xe lao tới.

Trong đoạn ghi âm radio được phát lại, Lawson đã thốt lên: "Trời ơi, tôi có thể đã giết họ đấy".

Chiếc xe của Liam Lawson lao tới khi hai nhân viên an ninh băng qua đường đi GP Mexico ngày 26/10/2025. Ảnh: PlanetF1

Theo điều tra ban đầu của Liên đoàn xe đua quốc tế (FIA), các nhân viên này được lệnh chuẩn bị ra dọn đường, sau khi các xe đi qua, nhưng tín hiệu cho phép bị truyền nhầm. Khi họ ra giữa đường, Lawson bất ngờ xuất hiện do vừa vào pit. FIA thừa nhận có lỗi truyền đạt thông tin giữa ban quản lý đường đua và nhóm an ninh.

Trên các mạng xã hội, người hâm mộ F1 chỉ trích gay gắt công tác tổ chức tại trường đua Hermanos Rodriguez. Họ cho rằng hệ thống xe an toàn ảo (VSC) lẽ ra phải được kích hoạt để đảm bảo an toàn, thay vì để nhân viên chạy ra khi đường vẫn mở.

Xe F1 suýt đâm vào nhân viên an ninh Tình huống Liam Lawson suýt lao trúng hai nhân viên an ninh.

Sự việc khiến nhiều người nhớ lại GP Nam Phi năm 1977, khi hai nhân viên tự ý băng qua đường đua để dập lửa cho một xe gặp sự cố. Đúng lúc đó, chiếc xe của tay đua Xứ Wales, Tom Pryce lao tới với tốc độ 270 km/h, đâm trực diện nhân viên 19 tuổi Jansen van Vuuren. Người này bị hết lên không trung, tử vong ngay lập tức. Pryce cũng tử nạn vì bị chiếc bình cứu hỏa của Van Vuuren mang theo văng trúng đầu.

Năm 2014, tay đua Jules Bianchi cũng đâm phải một xe cẩu tại Nhật Bản, cũng vì quy trình an toàn bị xem nhẹ. Bianchi qua đời năm 2015, sau 9 tháng hôn mê.

Luật F1 quy định rõ mọi hoạt động dọn dẹp, di chuyển trên đường đua chỉ được thực hiện khi có lệnh an toàn, hoặc khi xe đua được kiểm soát bằng cờ vàng hoặc chế độ VSC. Để con người xuất hiện trên đường khi xe vẫn đang di chuyển ở tốc độ hơn 200 km/h được xem là vi phạm nghiêm trọng quy tắc an toàn.

Sau sự cố, FIA cho biết sẽ xem xét lại quy trình liên lạc giữa các đội ngũ an ninh và ban điều hành để ngăn tái diễn.

Xuân Bình (theo Motorsport)