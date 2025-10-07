Xe Đức nhập khẩu vào Hàn Quốc nhiều nhất

BMW và Mercedes chiếm hai vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng xe nhập khẩu 8 tháng đầu năm, với tổng cộng gần 100.000 xe.

BMW, Mercedes và Tesla giữ ưu thế áp đảo và chiếm top 3. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà nhập khẩu và phân phối ôtô Hàn Quốc (KAIDA), BMW dẫn đầu doanh số ôtô nước ngoài trong 8 tháng đầu năm với 51.228 xe, tiếp theo là Mercedes với 41.379 xe và Tesla với 34.543 xe.

Tuy nhiên, cuộc đua vào vị trí thứ 4 mới thực sự tạo sức nóng ở thị trường xe nhập khẩu. Lexus và Volvo đã cạnh tranh quyết liệt, trong khi Audi đẩy mạnh ra mắt các mẫu xe mới để giành lại vị thế trong số các thương hiệu nhập khẩu hàng đầu.

BMW i7 xDrive50 (trái) và XM tại Hàn Quốc.

Lexus có doanh số tích lũy trong 8 tháng đầu năm với 10.212 xe, chiếm 5,3% thị phần. Thương hiệu xe sang Nhật Bản đã vượt qua Volvo, hãng xe bán được 9.095 xe sau hai năm liên tiếp giữ vị trí thứ tư. Lexus được hưởng lợi từ sự phổ biến chung của xe hybrid tại Hàn Quốc, tận dụng xu hướng thị trường đang phát triển.

Mặc dù Lexus đã giới thiệu ba mẫu xe mới trong năm nay, doanh số vẫn được dẫn dắt bởi các mẫu xe hybrid cũ hơn - sedan ES300h và SUV NX350h, lần lượt được nâng cấp vào năm 2021 và 2022. Hai mẫu xe này chiếm 41,5% và 24% tổng doanh số của thương hiệu.

Một quan chức của Lexus cho biết kết quả kinh doanh này cũng phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thương hiệu; Lexus đã đạt điểm cao nhất trong một cuộc khảo sát gần đây của Consumer Insight về các thương hiệu mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng tại thị trường Hàn Quốc về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói liệu nhà sản xuất ôtô này có thể duy trì vị thế của mình trong suốt năm nay hay không, vì Volvo và Audi cũng đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Volvo ghi nhận doanh số giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã đẩy mạnh việc ra mắt các mẫu xe mới trên nhiều hệ truyền động hơn. Chiến lược này mang lại hiệu quả vào tháng 8, khi doanh số hàng tháng của Volvo vượt qua Lexus với mức tăng 29,4% so với tháng trước.

Thương hiệu này đang đặt cược vào các mẫu xe hybrid chủ lực, SUV XC90 và sedan S90, cả hai đều ra mắt vào tháng 7 tại Hàn Quốc. Volvo kỳ vọng sự tăng trưởng ổn định với XC90 nói riêng, nhờ các tính năng cao cấp như hệ thống treo khí nén trong khi vẫn giữ giá thấp hơn so với các thị trường trọng điểm như Đức, Nhật Bản và Anh.

Audi, với doanh số giảm mạnh từ hơn 25.000 xe năm 2021 xuống còn 9.304 xe năm ngoái, cũng đang đẩy mạnh việc ra mắt sản phẩm để lấy lại vị thế trước đây. Công ty đã cam kết giới thiệu 16 mẫu xe mới đến 2025 và đã ra mắt 11 mẫu xe tính đến tháng 9. Doanh số 8 tháng đầu năm nay đã tăng 34% so với cùng kỳ 2024, đạt 7.432 xe.

Thương hiệu hạng sang của Đức có kế hoạch tung ra thêm 10 mẫu xe nữa tại Hàn Quốc vào năm tới, tiếp tục chiến lược tăng trưởng.

Các chuyên gia cho rằng tốc độ ra mắt xe mới sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến giành vị trí giữa bảng xếp hạng.

"Lexus được hưởng lợi từ nhu cầu xe hybrid ổn định và người tiêu dùng coi trọng chất lượng đáng tin cậy, nên họ hiếm khi lo lắng về việc xe bị hỏng hóc", Kwon Yong-joo, giáo sư thiết kế ôtô tại Đại học Kookmin, cho biết.

"Tuy nhiên, nhu cầu này đang ổn định chứ không tăng. Nhìn chung, doanh số tăng khi người tiêu dùng mong đợi những tính năng mới, vì vậy để duy trì tính cạnh tranh, các thương hiệu phải liên tục giới thiệu các mẫu xe mới".

Mỹ Anh (theo Korea Times)