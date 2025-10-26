AustraliaChiếc Ford Mustang chèn vào bó lốp sát đường đua rồi lao thẳng vào rào chắn ở tốc độ không thể kiểm soát, sáng 25/10.

Xe đua lao vào rào chắn, 4 nhiếp ảnh gia bị thương Video: Supercars

Tay đua người Australia Brodie Kostecki gặp một loạt tai nạn trong chặng đua cuối tuần này thuộc khuôn khổ giải vô địch Supercars. Anh đã có buổi chạy khá vất vả khi liên tục đâm hỏng góc trái bên trước của chiếc Shell V-Power Mustang.

Đội đua Dick Johnson Racing của Kostecki đã cố gắng sửa nhiều lần trong suốt buổi chạy và dán một lượng lớn băng keo đua vào góc trước bên trái. Khi ra khỏi đường pit, Kostecki làm hỏng xe thêm lần nữa khi va vào bó lốp sát đường đua và mất lái, lao vào rào chắn.

Đại diện của Supercars xác nhận 4 nhiếp ảnh gia bị thương trong vụ việc dù đứng phía sau hàng rào. "Hai người bị thương ở mắt cá chân, một người bị thương ở khuỷu tay, và người thứ tư bị thương ở đầu. Cả 4 người đều tỉnh táo, nói chuyện được, ổn định và sẽ được đưa đến bệnh viện để đánh giá thêm".

Góc nhìn từ trên cao cho thấy vị trí của các nhiếp ảnh gia tại nơi xe của Brodie Kostecki đâm trúng. Ảnh: 7News

Sau tai nạn, vị trí tác nghiệp của các nhiếp ảnh gia đã được thay đổi trong suốt phần còn lại của vòng đấu.

Kostecki, nhà vô địch Supercars 2023 và là người chiến thắng giải Bathurst 1000 năm 2024, đã bị loại khỏi cuộc đua sau tai nạn, một đòn giáng mạnh vào hy vọng của anh trong loạt trận chung kết đầu tiên.

Giải vô địch Supercars, còn được gọi là giải vô địch Repco Supercars từng có tên là giải V8 Supercars, là một hạng mục đua xe du lịch ở Australia và New Zealand, diễn ra như một giải đua quốc tế theo quy định của Liên đoàn ôtô quốc tế (FIA).

Giải bắt đầu từ năm 1997, với các cuộc đua nước rút dài 100-200 km, các cuộc đua đường phố dài 125-250 km và các cuộc đua sức bền hai người lái được tổ chức tại The Bend 500 và Bathurst. Loạt phim được phát sóng tại 137 quốc gia và vùng lãnh thổ và có lượng người tham dự sự kiện trung bình hơn 100.000 người.

Mỹ Anh (theo ABC)