Xe điện xuất từ Trung Quốc giảm tăng trưởng vì thuế ở châu Âu

Mức thuế đến 37,6% khi vào châu Âu khiến tỷ lệ tăng trưởng của xe điện sản xuất ở Trung Quốc giảm 20-30%.

Trong ít tháng gần đây, ngay trước và sau khi châu Âu áp thuế tăng với xe điện sản xuất ở Trung Quốc, mức tăng trưởng của các mẫu thuần điện và hybrid sạc điện xuất khẩu từ quốc gia này giảm đáng kể.

Tuần qua, Liên minh châu Âu (EU) công bố mức thuế tạm thời đến 37,6% lên xe điện sản xuất ở Trung Quốc nhằm chống lại làn sóng tiềm năng của xe điện được trợ giá không công bằng - động thái vốn bị Trung Quốc phản đối mạnh mẽ.

"Xe năng lượng mới xuất khẩu hiện đối mặt với những áp lực nhất thời", Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội xe khách Trung Quốc (China Passenger Car Association - CPCA), phát biểu hôm 8/7. Xe năng lượng mới (NEV) gồm xe thuần điện (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV).

Cui nói rõ: "Tăng trưởng (xe NEV xuất khẩu) của chúng tôi thường ít nhất ở mức 30-40%, và đã chậm lại chỉ còn hơn 10%, có nghĩa thuế đã tác động 20-30% lên tăng trưởng, sự tác động rõ ràng trong thời gian ngắn".

Ôtô nối đuôi chờ qua trạm thu phí trên đường vượt biển Thâm Quyến-Trung Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, hôm 30/6. Ảnh: Xinhua

Những lời phát biểu của Cui diễn ra sau khi CPCA báo cáo rằng doanh số xe nội địa giảm tháng thứ 3 vào tháng 6 vừa qua.

Nếu so với tháng 6/2023, xuất khẩu xe NEV tăng 12,3% trong tháng 6 năm nay, nhưng lại giảm 15,2% so với tháng 5. Xuất khẩu xe NEV chiếm 21% tổng số xe xuất khẩu, và tỷ lệ này nếu so với tháng 6/2023 cũng giảm 3%.

Cũng bị tác động bởi thuế ở châu Âu, lượng xuất khẩu của xe điện Tesla từ Trung Quốc trong quý II giảm về mức thấp nhất kể từ quý III/2022, khi nhà máy Thượng Hải gần như đóng cửa hoàn toàn vì đại dịch covid. Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của xe điện Tesla sản xuất tại nhà máy Thượng Hải.

Tổng số xe xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 28% so với cùng kỳ 2023, phần lớn nhờ dòng xe xăng, theo CPCA. Trong khi đó, thị trường nội địa giảm doanh số 6,9% trong cùng thời kỳ, là tháng thứ 3 giảm liên tiếp.

Cuộc chiến giá xe từ 2023 đã giúp tăng doanh số ôtô Trung Quốc từ đầu năm nay, nhưng từ vài tháng qua kém tác dụng hơn dù các chương trình hỗ trợ từ chính phủ vẫn tiếp tục. Trong nửa đầu năm, doanh số xe nội địa tăng 2,9%, với 9,93 triệu xe. Riêng tháng 6, doanh số dòng xe năng lượng mới chiếm mức kỷ lục 48,1% tổng doanh số.

BYD và những thương hiệu mới về xe điện như Nio, Zeekr và Leapmotor đều đạt kỷ lục doanh số hàng tháng. Tuy nhiên, tăng trưởng của dòng xe điện nói chung chỉ còn ở mức 9,9% trong tháng 6 so với 27,4% của tháng 5, trong khi doanh số xe hybrid sạc điện tăng 67,2% trong tháng 6 so với 61,1% của tháng 5.

Mỹ Anh (theo Reuters)