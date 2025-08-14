Xe điện Xiaomi khoe khả năng drift không mệt mỏi

Trung QuốcChiếc sedan điện vẽ vòng tròn trên mặt đường, drift hình số 8 giữa hai xe khác, và đua trên đường núi với một chiếc Toyota 86.

Xe điện Xiaomi SU7 Ultra drift phong cách Gymkhana Video: UpDrift

Trong đoạn video được quay tại Hải Nam, chiếc SU7 Ultra màu vàng thực hiện nhiều pha drift ấn tượng. Xe trang bị phanh tay thủy lực.

Những pha trượt ngang của SU7 Ultra chỉ cách lề vài cm và cắt qua chướng ngại vật với độ chính xác tương tự những video Gymkhana nổi tiếng của tay lái Ken Block. Tài xế Ye Zhicheng, một tay đua của giải Formula Drift, cầm lái chiếc xe điện.

Điểm nhấn trong video là màn drift hình số 8 giữa hai chiếc limousine đang di chuyển. SU7 Ultra với công suất 1.526 mã lực tạo ra lượng khói dày đặc từ lốp xe.

SU7 Ultra còn cùng một chiếc Toyota 86 đã nâng cấp động cơ thực hiện màn drift trên đường núi. Trong khi chiếc 86 nhanh chóng quá nhiệt thì xe Xiaomi vẫn tiếp tục cuộc chơi.

Trước đó, xe điện Xiaomi SU7 Ultra lập được một số thành tích ấn tượng, như xe sản xuất hàng loạt nhanh nhất tại đường đua quốc tế Thượng Hải, với thời gian hoàn thành là 2 phút 9,944 giây; là xe 4 cửa nhanh nhất tại đường đua quốc tế Thiên Phủ, Thành Đô, với 1 phút 26,741 giây; hay xe 4 cửa nhanh nhất tại đường đua quốc tế Chu Châu, Hồ Nam, với 1 phút 41,806 giây.

Theo Xiaomi, SU7 Ultra có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 1,98 giây; phanh dừng từ 100-0 km/h trong 30,8 m. Giá bán được niêm yết 529.900 nhân dân tệ (khoảng 74.000 USD).

Mỹ Anh (theo Drive)