Trung QuốcSau khi tài xế và người đi cùng rời khỏi, chiếc Xiaomi SU7 từ từ tiến đến mép ao rồi cứ thế chạy tới, cắm đầu xuống nước.

Xe điện Xiaomi cắm đầu xuống ao khi tự đỗ Video: Weibo

Khi hai người từ trên xe bước xuống đi cách vài mét, chiếc xe điện bắt đầu lùi lại rồi bẻ lái sang trái, tiến đến sát mép ao. Nhưng thay vì dừng lại, chiếc SU7 cứ thế chạy tới và chúi đầu xuống mặt nước. May mắn xe chỉ chạm mép nước rồi dừng hẳn lại, trong khi hai người chạy vội tới dù không thể làm gì hơn.

Sau sự cố xảy ra ngày 6/12, nhiều người cho rằng chủ xe khá liều lĩnh khi xuống xe bên cạnh ao và để xe tự đỗ. Những người khác đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu bộ pin bị ướt.

Trước đó, vào ngày 26/11, Xiaomi đã tung ra bản cập nhật OTA, Xiaomi Hyper OS 1.11.0, được triển khai cho tất cả người dùng xe Xiaomi. Bản cập nhật này bao gồm nhiều cải tiến và tối ưu hóa cho hệ thống đỗ xe, chẳng hạn hỗ trợ đỗ xe, đỗ xe từ xa và tính năng tìm chỗ đỗ xe.

Công nghệ đã được nâng cấp và tối ưu hóa, nhưng có người cho rằng khó có thể đổ lỗi cho chiếc xe về vụ tai nạn này. Với loại công nghệ hỗ trợ thông minh, người lái xe vẫn phải chịu trách nhiệm chính cho bất kỳ sự cố nào. Hơn nữa, địa hình nơi xảy ra sự việc khá bất thường.

Trong bãi đỗ xe, có thể đổ lỗi cho chiếc xe vì không nhận diện được chỗ đỗ, nhưng vụ tai nạn này xảy ra gần một cái ao. Có thể chiếc SU7 đã tìm thấy chỗ đỗ, nhưng mặt nước khiến nó có thể nghĩ đó là khu vực trống.

Trang 163 bình luận, rằng nhìn chung, dù là khi đang lái hay đỗ xe, lý tưởng nhất là người lái nên có mặt và giám sát khi sử dụng các chức năng hỗ trợ thông minh, vì công nghệ hiện tại vẫn chưa đạt đến mức cho phép họ hoàn toàn buông bỏ trách nhiệm của mình.

Mỹ Anh