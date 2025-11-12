Xe điện Xiaomi bốc cháy khi vừa đến cửa hàng sửa chữa

Trung QuốcChiếc Xiaomi SU7 bất ngờ bốc cháy sau khi được đưa xuống khỏi xe kéo, ngay trước cửa hàng sửa chữa.

Xe điện Xiaomi bốc cháy khi vừa dỡ xuống từ xe kéo Video: Feng Qing Song

Sự việc xảy ra lúc 20h ngày 10/11, khi chiếc Xiaomi SU7 bất ngờ bốc cháy bên một con phố ở quận Chung Lâu, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Ngọn lửa gần như bao trùm toàn bộ thân xe đến khi lính cứu hỏa dập được đám cháy.

Ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ nội thất chiếc xe điện. Phần còn lại là thân xe và bộ khung.

Xe điện Xiaomi bốc cháy Xe điện Xiaomi SU7 sau vụ cháy. Video: NUPS

Theo Autohome, chiếc xe bị hỏng khi đang chạy trên cao tốc sau khi cán qua một vật gì đó. Khi vừa được đưa tới một cửa hàng sửa chữa và vừa dỡ khỏi xe kéo thì chiếc Xiaomi bốc cháy. May mắn không có ai bị thương. Cảnh sát Thường Châu xác nhận về vụ việc và cho biết nguyên nhân vụ cháy sẽ được công bố sau khi điều tra.

Tại Trung Quốc, doanh số tháng 10 của Xiaomi rất khả quan, với 48.654 xe. Trong số này, 14.992 chiếc là xe sedan SU7, và 33.662 chiếc còn lại là SUV YU7.

Mỹ Anh