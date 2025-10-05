Xe điện Xiaomi bất ngờ lăn bánh khi đang đỗ trước cửa nhà

Trung QuốcChiếc Xiaomi SU7 đột nhiên lăn bánh khiến người phụ nữ giật mình hét lên, giục người đàn ông đuổi theo.

Ngày 30/9, một chủ xe Xiaomi SU7 tại Sơn Đông, Trung Quốc, cho biết chiếc xe của anh đang đỗ thì đột nhiên di chuyển mà không có người lái bên trong. Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, theo Wave News.

Xe điện Xiaomi tự chạy khi đang đỗ trước cửa nhà Video: Inspur News

Theo đoạn phim giám sát được chủ xe chia sẻ, chiếc xe đỗ ngay trước cửa nhà anh trong khi anh và một người phụ nữ ở trong nhà. Đoạn video cho thấy chiếc xe khởi động và di chuyển về phía trước, khiến người phụ nữ hét lên hoảng hốt trong khi người đàn ông vội vã ra ngoài can thiệp.

Chủ xe cho biết anh đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Xiaomi ngay sau vụ việc. Những giải thích ban đầu từ nhân viên hỗ trợ cho thấy có khả năng điện thoại di động đã vô tình kích hoạt chức năng khởi động từ xa. Chủ xe bác bỏ điều này, nói rằng điện thoại của anh không được sử dụng vào thời điểm đó và công bố toàn bộ video giám sát để chứng minh cho lập luận của mình.

Thông tin từ nhật ký cho thấy một thiết bị Apple được liên kết với tài khoản của chủ xe đã gửi lệnh Hỗ trợ đỗ xe từ xa (Remote Parking Assist - RPA) đến xe. Tính năng này cho phép xe tự động di chuyển vào hoặc ra khỏi chỗ đỗ khi được kích hoạt thông qua ứng dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng hệ thống nên bao gồm các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc di chuyển khi không có người lái.

Theo CarNewsChina, vụ việc không gây thương tích hay thiệt hại tài sản, nhưng làm dấy lên tranh cãi về tính an toàn và độ tin cậy của các chức năng điều khiển từ xa trên dòng xe thông minh ngày nay. Các chuyên gia lưu ý rằng mặc dù các tính năng điều khiển từ xa tăng sự tiện lợi, chúng cũng đòi hỏi các cơ chế an toàn chính xác và việc tiết lộ dữ liệu minh bạch để duy trì niềm tin của người dùng.

Mỹ Anh