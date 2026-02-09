Xe điện VinFast sạc pin miễn phí đến năm 2029

Chủ ôtô điện VinFast được miễn phí sạc pin trong 3 năm, xe máy điện được đổi pin miễn phí hơn 2 năm tại trạm V-Green, từ 9/2.

Ưu đãi cho người dùng xe điện VinFast được hãng đưa ra tiếp nối các chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và chào đón Tết Bính Ngọ. Theo đó, chủ ôtô điện cá nhân mua xe từ ngày 10/2 sẽ được miễn phí sạc pin trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần sạc một tháng. Theo hãng, số lần sạc này tương ứng quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km một tháng, mức trung bình một người dùng thông thường đang sử dụng hiện nay.

Tài xế mua xe vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần, trong đó VinFast hỗ trợ 10 lần sạc đầu mỗi tháng, GSM sẽ hỗ trợ các lần sạc còn lại. Với người mua xe trước ngày 10/2/2026, tổng thời gian miễn phí sạc pin sẽ nâng thành 3 năm kể từ ngày nhận xe, tối đa 10 lần một tháng (cá nhân), không giới hạn số lần với tài xế đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform.

Dàn xe điện VinFast VF 8 trong một hành trình trải nghiệm. Ảnh: VinFast

Theo hãng này, với người dùng tiên phong mua xe trong giai đoạn đầu, hiện vẫn đáp ứng điều kiện để được hưởng các chính sách theo từng thời điểm ban hành khác nhau, VinFast sẽ chọn chính sách có lợi hơn cho người dùng để áp dụng.

Ngoài các ưu đãi dành cho ôtô điện, người dùng xe máy điện VinFast đổi pin (sắp ra mắt) sẽ được miễn phí đổi pin tối đa 20 lần một tháng, tương đương quãng đường di chuyển từ 800 km một tháng, áp dụng đến hết 30/6/2028. Nhóm tài xế vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn, hãng hỗ trợ 20 lần một tháng, phần còn lại do GSM hỗ trợ.

Một trạm đổi pin xe máy điện VinFast do V-Green vận hành. Ảnh: VinFast

Đại diện VinFast cho biết, thông qua món quà Tết này, hãng mong muốn góp phần giảm chi phí sử dụng cho người dùng, tạo động lực và xóa bỏ rào cản để người dân có cơ hội chuyển sang các dòng xe thuần điện mới.

"Chính sách miễn phí sạc pin cho ôtô và đổi pin xe máy điện trên toàn quốc là món quà Xuân Bính Ngọ hãng muốn gửi tặng đến khách hàng. Với sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo người dùng, VinFast đã bứt phá mạnh mẽ trong 2025, trở thành hãng xe số một ở thị trường ôtô và xe máy điện Việt Nam", bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ôtô VinFast toàn cầu cho biết.

Ngoài chính sách này, hãng xe Việt Nam đang triển khai loạt ưu đãi như: trả góp 0 đồng vốn đối ứng, tặng 6-10% giá ôtô, xe máy điện, mức bảo hành chính hãng cao hàng đầu thị trường...

Kết thúc năm 2025, doanh số ôtô điện VinFast chiếm khoảng 30% toàn ngành, ở mức 175.099 chiếc được bàn giao, kỷ lục trong hơn 30 năm thành hình của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam. Ở mảng xe máy điện, hãng này bàn giao 406.453 chiếc trong 2025, đứng thứ hai toàn thị trường Việt Nam, mức tăng 473% so với 2024.

Quang Anh