Xe điện Trung Quốc thâm nhập châu Âu, Nhật Bản

Sau khi chậm rãi giành được vị thế ở châu Âu, các hãng xe điện Trung Quốc đang tham vọng bành trướng tại Nhật Bản - cái nôi ngành ôtô.

Châu Âu là thị trường xe điện đang phát triển nhanh hơn các khu vực khác và các tên tuổi của Trung Quốc đương nhiên đã góp mặt.

Tại Anh, SAIC Motor có trụ sở tại Thượng Hải đang đạt được đà phát triển với thương hiệu MG của Anh - thương hiệu mà hãng mua lại vào năm 2007. Vào tháng 11, MG chiếm 3,6% thị phần trong tất cả loại xe mới xếp sau Nissan và Ford.

Thị phần của MG tại quốc gia này trong năm hiện tại tính đến tháng 11 là 1,9%, vượt qua Honda Motor và Mazda Motor. Doanh số bán xe của MG trong thời gian đó đã tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vào tháng 11, MG đã giới thiệu chiếc ZS EV do Trung Quốc sản xuất, có phạm vi lái 440 km mỗi lần sạc, vượt xa mẫu trước đó 70%. Giá trước khi trợ giá dao động khoảng 35.000 euro (39.590 USD), khiến nó cạnh tranh hơn những chiếc xe tương tự của các đối thủ châu Âu như Volkswagen và Peugeot.

Kể từ khi thâm nhập chính thức vào châu Âu năm 2019, SAIC đã xây dựng một mạng lưới bán hàng trải dài khoảng 400 địa điểm tại 16 quốc gia. Những thương hiệu Trung Quốc phổ biến trên các con đường châu Âu hiện là MG và Polestar của Zhejiang Geely Group. Nhưng các nhà sản xuất xe điện mới hơn như NIO cũng đang tìm cách xâm nhập. Công ty đã mở một showroom ở Na Uy vào tháng 10.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc coi việc xu hướng dùng xe điện của châu Âu là cơ hội. Đức trợ cấp 9.000 euro mỗi chiếc xe điện bán ra. Mối quan tâm về biến đổi khí hậu cũng đang ảnh hưởng đến người mua xe. Trong quý III, xe điện chiếm 13% tổng doanh số bán xe mới tại 18 thị trường trọng điểm của châu Âu.

Theo công ty nghiên cứu MarkLines, tổng số xe điện được bán tại 17 quốc gia Tây Âu là khoảng 900.000 chiếc, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Trong số này, vài nghìn chiếc do các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã mất hút trên thị trường xe chạy xăng châu Âu do hình ảnh kém về chất lượng nhưng xe điện do Trung Quốc sản xuất lại đang cải thiện về hiệu suất. Chương trình Đánh giá Xe Mới của châu Âu đã xếp hạng an toàn 5 sao cho các xe của MG và NIO.

Không chỉ châu Âu, xe điện Trung Quốc cũng đang thể hiện rõ tham vọng thâm nhập vào Nhật Bản.

Tập đoàn FAW của Trung Quốc đang nhắm đến thị trường ôtô điện Nhật Bản khi chuẩn bị bán mẫu SUV chạy điện cao cấp tại đây vào năm tới. Họ có kế hoạch tung ra một phiên bản SUV hybrid dưới thương hiệu Hồng Kỳ trước khi giới thiệu mẫu xe hoàn toàn bằng điện vào mùa hè 2022.

Các công ty Trung Quốc muốn có được thành công mà các thương hiệu ôtô Nhật Bản và Hàn Quốc từng làm ở thị trường nước ngoài. Họ chọn chiến lược thâm nhập bằng xe điện với hiệu suất cao nhưng giá cạnh tranh.

Nhật Bản có thị trường nhỏ hơn châu Âu, nơi các thương hiệu xe điện của Trung Quốc đang có chỗ đứng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ôtô nội địa nước này đã không thay đổi đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu, tạo ra cơ hội cho các đối thủ ngoại.

Chiếc SUV điện của FAW dự kiến có giá ít nhất 11 triệu yen (96.700 USD) chưa bao gồm thuế, với khả năng di chuyển đến 690 km sau một lần sạc. Mẫu xe này cũng đang được xuất khẩu sang châu Âu.

Chiếc xe sẽ được xuất khẩu từ một nhà máy ở Trung Quốc, với phần thân được sửa đổi để phù hợp với tiêu chuẩn sạc của Nhật Bản. FAW cũng đang xem xét bán một chiếc EV hạng sang mới tại Nhật Bản sau khi ra mắt chiếc SUV này.

Chủ tịch FAW Xu Liuping phát biểu tại một sự kiện của thương hiệu Hồng Kỳ ở Bắc Kinh ngày 8/1/2020. Ảnh: Reuters

FAW cho biết thành lập đại lý đầu tiên ở phía trước ga JR Namba ở thành phố Osaka. Họ cũng đang xem xét việc mở một cửa hàng ở Tokyo vào năm 2022, trước khi mở rộng sang các thành phố khác. Cho đến nay, họ mới chỉ xuất khẩu một số xe chạy bằng xăng sang Nhật Bản.

Trong khi đó, đối thủ khác đến từ Trung Quốc là BYD gần đây cũng đã bắt đầu bán xe điện tại Nhật Bản với những chiếc sedan hạng trung 5 chỗ ngồi. Ban đầu họ bán xe cho các công ty và chính quyền địa phương. Chiếc xe này có giá 3,85 triệu yen, nhưng nhận một khoản trợ cấp dành cho xe điện của chính phủ, với mức giảm khoảng 400.000 yen mỗi chiếc. BYD đang xem xét thành lập một bộ phận mới tại Nhật Bản và nhiều đại lý bán hàng tại các thành phố lớn.

Các công ty Trung Quốc đã bán một số xe điện để sử dụng cho mục đích thương mại tại Nhật Bản. Các tập đoàn hậu cần lớn của Nhật Bản như Sagawa Express và SBS Holdings đã quyết định nhập khẩu xe điện thương mại từ Trung Quốc khi họ thúc đẩy cắt giảm khí thải nhà kính trong quá trình giao hàng.Các nhà sản xuất Trung Quốc có một đội xe phong phú, vì xe điện được chính phủ hỗ trợ phát triển. Trung Quốc cũng đã bắt đầu xuất khẩu xe buýt và xe tải điện.

Phiên An (theo Nikkei)