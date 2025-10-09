Xe điện Trung Quốc sạc nhanh như đổ xăng

Mẫu Zeekr 001 trang bị pin 95 kWh có thể sạc từ 10-80% chỉ trong 7 phút.

Thời gian sạc đến nay vẫn được coi là một trong những nhược điểm lớn nhất của xe điện, đặc biệt khi so sánh với tốc độ nạp nhiên liệu của một chiếc xe chạy nhiên liệu hóa thạch. Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Zeekr vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của 001 Shooting Brake, biến nó thành một trong những chiếc xe điện sạc nhanh nhất thế giới.

Nhờ việc áp dụng kiến trúc điện 900 V mới và pin Golden Brick của Zeekr, mẫu 001 có thể sạc từ 10-80% chỉ trong 7 phút. Con số này đặc biệt đáng chú ý khi xe trang bị bộ pin 95 kWh khá lớn, thay vì loại pin nhỏ gọn có thể sạc nhanh.

Zeekr tuyên bố 001 mới được cải tiến hỗ trợ tốc độ sạc lên đến 1.140 kW. Tại Mỹ, chỉ có Megachargers của Tesla, được phát triển cho xe tải, mới có thể đạt được tốc độ đó, nhưng tại Trung Quốc, Zeekr đã bắt đầu triển khai các trạm sạc 1.300 kW.

Zeekr sẽ bán mẫu 001 mới với gói pin 95 kWh chỉ có phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản này trang bị hai môtơ điện kết hợp tạo ra công suất 912 mã lực, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,83 giây. Phạm vi hoạt động CLTC là 710 km.

Một phiên bản khác với gói pin 103 kWh, sử dụng công nghệ pin Qilin của CATL, giúp tăng phạm vi hoạt động lên 762 km, nhưng không có tốc độ sạc nhanh như pin Golden Brick. Tuy nhiên, pin 103 kWh có thể sạc từ 10-80% chỉ trong 10 phút.

Zeekr 001 còn có nhiều nâng cấp khác. Xe trang bị nóc kính toàn cảnh tích hợp đèn LED được thiết kế mô phỏng trần xe Starlight thường thấy trên xe Rolls-Royce. Màn hình thông tin giải trí lớn, và màn hình hiển thị trên kính chắn gió 39,3 inch, cụm đồng hồ 13 inch và màn hình 8 inch ở phía sau.

Giá bán chính thức vẫn chưa được công bố, nhưng Zeekr cho biết việc giao xe cho khách hàng sẽ bắt đầu trong những ngày tới.

Mỹ Anh (theo Carscoops, CarNewsChina)