Xe điện Trung Quốc dẫn đầu nhóm tăng tốc nhanh nhất thế giới

Chiếc xe tăng tốc nhanh nhất thuộc về GAC Hyptec SSR 2024 Sprint Speed Edition với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 1,9 giây. Theo sát ở vị trí thứ hai là Xiaomi SU7 Ultra với 1,98 giây và mẫu Zeekr 001 FR 2025 với 2,02 giây, giúp các hãng xe Trung Quốc thống trị ba vị trí đầu bảng. Danh sách dưới đây gồm 20 mẫu xe năng lượng mới có thời tăng tốc 0-100 km/h nhanh nhất thế giới:
|Xếp hạng
|Mẫu xe
|Năm
sản xuất
|0-100 km/h (giây)
|Giá (USD)
|1
|Hyptec SSR Sprint Extreme Edition
|2024
|1,9
|194.000
|2
|Xiaomi SU7 Ultra
|2025
|1,98
|74.200
|3
|Zeekr 001 FR – FR 100 kWh
|2025
|2,02
|107.700
|4
|Tesla Model S – Tri-motor AWD Plaid
|2023
|2,1
|114.100
|5
|Porsche Taycan Turbo GT (Weissach Package)
|2025
|2,2
|279.700
|6
|Yangwang U9 – Standard
|2024
|2,36
|235.200
|7
|Lamborghini Revuelto
|2023
|2,5
|881.300
|8
|Tesla Model X – Tri-motor AWD Plaid
|2023
|2,6
|115.500
|9
|BYD Han EV – High Performance EV
|2025
|2,7
|39.200
|10
|Maserati GranTurismo Folgore
|2023
|2,7
|278.300
|11
|IM L6 – Ultra
|2025
|2,74
|42.800
|12
|Xiaomi SU7 — 800km AWD Long-Range
|2025
|2,78
|42.000
|13
|Lotus Emeya — 900 Performance
|2025
|2,78
|113.100
|14
|Mercedes GT 63 S E Performance
|2025
|2,8
|320.000
|15
|Zeekr 007 — High-Performance 100 kWh
|2025
|2,84
|42.000
|16
|Yangwang U7 — EV Luxury
|2025
|2,9
|87.900
|17
|Ferrari 296 GTB
|2021
|2,9
|418.300
|18
|Lotus Eletre – 900 Performance
|2025
|2,95
|114.500
|19
|McLaren Artura
|2025
|3
|348.300
|20
|Tesla Model 3 – Performance AWD
|2024
|3,1
|47.500
Ở các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng, các hãng xe Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh với những mẫu như IM L6, Xiaomi SU7, Zeekr 007 và Yangwang U7 đều góp mặt trong nhóm từ vị trí 11 đến 20. Chót bảng là mẫu xe của Mỹ Tesla Model 3 với khả năng tăng tốc trong 3,1 giây.
Danh sách cũng cho thấy mức giá rất đa dạng, những mẫu xe Trung Quốc có giá dễ tiếp cận từ dưới 40.000 USD đến 235.000 USD với chiếc BYD Han L dẫn động bốn bánh giá chỉ 39.200 USD. Trong khi các mẫu xe của Italy, Đức, Anh có giá trên 300.000 USD đến gần 900.000 USD như Lamborghini Revuelto.
Thành tích nổi bật của các mẫu xe năng lượng mới của Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh nước này đang xem xét ban hành các tiêu chuẩn quốc gia mới cho xe chở khách. Một bản dự thảo đề xuất sau mỗi lần khởi động, xe chở khách sẽ phải mặc định về trạng thái vận hành mà trong đó khả năng tăng tốc 0-100 km/h không được nhanh hơn 5 giây.
Minh Quân