Xe điện Toyota giá 196.000 USD, chở được 17 người

Nhật BảnMẫu e-Palette chạy điện có thể là xe buýt, xe giao hàng, cửa hàng lưu động, phòng chờ hoặc trung tâm dịch vụ.

Toyota vừa ra mắt một sản phẩm mới tại quê nhà, hướng đến "nhiều dịch vụ di chuyển khác nhau". e-Palette là một chiếc xe đưa đón hoàn toàn bằng điện, được thiết kế để hoạt động với phần cứng và phần mềm lái xe tự động, và có thể kiêm luôn vai trò là một cửa hàng lưu động hoặc trung tâm dịch vụ. Sau nhiều năm phát triển ý tưởng và nguyên mẫu, chiếc xe điện độc đáo đã chính thức được bán tại Nhật Bản.

Dự án bắt đầu với mẫu concept e-Palette, ra mắt tại CES năm 2018. Tiếp theo là phiên bản được thiết kế lại, dành cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2021. Sau đó, Toyota tiếp tục cải tiến thiết kế, và cho ra đời phiên bản e-Palette thương mại đầu tiên.

Về hình thức, e-Palette vẫn giữ lại phần lớn DNA của mẫu xe ý tưởng ban đầu. Kiểu dáng vuông vức, đối xứng, bánh xe nhỏ và các tấm kính lớn mang lại cho nét đặc trưng giống như một con thoi. Phần đầu xe được định hình bởi đèn pha LED tròn, biển báo kỹ thuật số tùy chỉnh và logo Toyota định vị lại nằm phía trên hốc hút gió cản xe.

Toyota bổ sung cửa sổ bên lớn hơn và đèn báo rẽ mảnh trên khung kính chắn gió, trong khi phần đuôi xe phản chiếu hình ảnh phía trước ngoại trừ đèn hậu màu đỏ.

Không giống như các nguyên mẫu trước đây chỉ có ghế hành khách, e-Palette phiên bản sản xuất được bổ sung vị trí lái trung tâm với vô-lăng kiểu Yoke và hệ thống lái điện tử. Cụm đồng hồ kỹ thuật số trung tâm, màn hình thông tin giải trí bên phải, một màn hình cảm ứng khác bên trái và màn hình thứ tư để theo dõi khoang lái. Các chức năng thiết yếu được điều khiển bằng các nút bấm vật lý trên hai bảng điều khiển.

Sàn xe thấp, có thể điều chỉnh độ cao, cửa trượt rộng và đường dốc có thể mở ra giúp việc lên xuống xe dễ dàng, đặc biệt là đối với người dùng xe lăn và các phụ huynh có xe đẩy. Bốn ghế cố định xếp thành hàng phía sau, thêm ba ghế gập ở giữa. Toyota cho biết cabin có thể chứa tổng cộng 17 người, bao gồm 12 người đứng, 4 người ngồi và tài xế.

Người mua cũng có thể lựa chọn hệ thống khóa xe lăn và màn hình kỹ thuật số lớn trên cao, gợi nhớ đến thiết kế giao thông công cộng. Bố cục nội thất có thể được tùy chỉnh, biến chiếc xe điện thành một khoang giải trí hoặc một cửa hàng pop-up. Toyota hình dung e-Palette sẽ đưa đón hành khách vào buổi sáng, biến thành xe bán đồ ăn vào bữa trưa, sau đó hoạt động như một không gian xem thể thao vào buổi tối trong khi sạc.

Trong khi các nguyên mẫu trước đó có khả năng tự hành hoàn toàn (với người giám sát để đảm bảo an toàn), phiên bản sản xuất của e-Palette hiện chỉ giới hạn ở hỗ trợ lái xe cấp độ 2. Tuy nhiên, Toyota nhấn mạnh rằng xe "có khả năng hỗ trợ lái xe tự động" thông qua các nâng cấp phần cứng và phần mềm tùy chọn của bên thứ ba, được gọi là "bộ dụng cụ lái xe tự động".

Hãng Nhật có kế hoạch thực hiện các buổi trình diễn lái xe tự động với các đại lý và chính quyền địa phương tại Nhật Bản. Mục tiêu của Toyota là ra mắt các phương tiện trang bị hệ thống tự hành cấp độ 4 trong năm tài chính 2027, kết thúc vào ngày 30/3/2028.

e-Palette có chiều dài 4.950 mm, tương đương Land Cruiser Prado. Điểm khác biệt nằm ở chiều rộng và chiều cao, với chiều rộng lần lượt là 2.080 mm và 2.650 mm. Xe cũng có trọng lượng khá nặng, lên đến 2.950 kg.

Sức mạnh đến từ một môtơ điện duy nhất, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 266 Nm, với tốc độ tối đa giới hạn ở mức 80 km/h. Đây là một bước tiến lớn so với tốc độ tối đa 20 km/h của nguyên mẫu tại Thế vận hội.

Bộ pin 72,82 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 250 km. Toyota tuyên bố pin có thể sạc đầy 80% trong khoảng 40 phút với chế độ sạc nhanh, hoặc 12 giờ từ ổ cắm điện tiêu chuẩn. Xe còn có thể sử dụng làm nguồn điện dự phòng.

Toyota e-Palette được niêm yết tại Nhật Bản với mức giá 29 triệu yên (196.400 USD) chưa bao gồm tùy chọn. Mức giá này gần gấp đôi giá của GR Supra Final Edition, thậm chí còn vượt qua mức giá 27 triệu yên (182.800 USD) của mẫu SUV chủ lực Century, khiến đây trở thành mẫu xe đắt nhất trong dòng sản phẩm của Toyota.

Các khoản trợ cấp hào phóng từ Bộ Môi trường Nhật Bản có thể giảm tới 15.835.000 yên (107.200 USD) so với giá niêm yết, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính. Toyota chưa công bố số lượng sản xuất, nhưng cho biết e-Palette sẽ được sản xuất theo đơn đặt hàng, điều này phần nào lý giải cho chi phí cao ngất ngưởng.

Ban đầu, mẫu xe này sẽ được sử dụng tại Toyota Arena Tokyo và các khu vực lân cận, cũng như tại Toyota Woven City tương lai ở Nhật Bản.

Mỹ Anh (theo Carscoops)