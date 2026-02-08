Xe điện Toyota bất ngờ ăn khách, bán vượt xe Hàn, Mỹ

Mẫu bZ bán chạy hàng đầu tại Mỹ trong tháng 1, vượt qua các đối thủ như Hyundai Ioniq 5 và Ford Mustang Mach-E.

Sau khởi đầu khó khăn với chiếc xe điện đầu tiên, bZ4X, Toyota đang thử sức lần nữa với mẫu bZ mới. Sau khi cập nhật mẫu SUV điện ở những điểm quan trọng nhất: phạm vi hoạt động, sạc pin và nội thất tinh chỉnh, bZ 2026 đang có một khởi đầu đầy hứa hẹn.

Như mọi khi, Tesla Model Y và Model 3 vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng các thứ hạng tiếp theo có sự thay đổi. Mặc dù General Motors (GM) vẫn chưa công bố số liệu bán hàng tháng 1, mẫu Chevrolet Equinox EV dự kiến vẫn là mẫu xe điện bán chạy thứ ba tại Mỹ.

Xe điện Toyota bZ 2026 tại Mỹ. Ảnh: Toyota

Mẫu SUV điện của Toyota đứng thứ tư. Hãng bán được 2.769 chiếc bZ trong tháng 1, nhiều hơn so với Hyundai Ioniq 5 (2.126), Ford Mustang Mach-E (1.040), Kia EV9 (674), Honda Prologue (664) và Ford F-150 Lightning (647).

Số liệu vẫn đang được cập nhật, nhưng bZ đang thu hút nhiều nhu cầu hơn so với mẫu SUV điện trước đây của Toyota, chủ yếu nhờ những nâng cấp.

Không chỉ bán chạy ở Mỹ, bZ còn là xe điện nội địa bán chạy nhất tại Nhật Bản trong quý III/2025, và lần đầu tiên Toyota vượt qua Honda để giữ vị trí này. Tại Canada, mẫu xe này lập kỷ lục doanh số trong tháng 1, với mức tăng 579% so với 2025.

Toyota bZ 2026 không chỉ bỏ đi các con số trong tên gọi mà còn là một sự cải tiến vượt bậc so với phiên bản tiền nhiệm.

Mẫu SUV điện của Toyota giờ đây có phạm vi hoạt động lên đến 505 km, nhiều hơn 25% so với bZ4X. Xe cũng trang bị cổng NACS tích hợp để sạc tại các trạm sạc nhanh Tesla Supercharger. Trong điều kiện lý tưởng, Toyota cho biết bZ có thể sạc 10%-80% trong khoảng 30 phút.

Những nâng cấp khác bao gồm dung lượng pin lớn hơn, hệ thống làm mát chủ động và nhiều tính năng khác, giúp việc tìm trạm sạc và sạc pin dễ dàng hơn ngay cả trong thời tiết lạnh.

Các phiên bản dẫn động 4 bánh hiện có công suất 338 mã lực, tăng 50% so với bZ4X, trong khi các phiên bản dẫn động cầu trước hiện có công suất 221 mã lực, tăng từ 201 mã lực của mẫu xe tiền nhiệm.

Nội thất và ngoại thất cập nhật theo chủ đề thiết kế mới của Toyota. Cabin giờ đây có màn hình cảm ứng đa phương tiện Toyota Audio 14 inch lớn hơn, hai bộ sạc điện thoại không dây và bảng điều khiển được thiết kế lại.

Màn hình hiển thị thông tin cho người lái 7 inch, ghế trước và sau có sưởi, hệ thống phanh tái tạo năng lượng, Toyota Safety Sense 3.0 và nhiều tính năng khác là trang bị tiêu chuẩn.

Các phiên bản cao cấp hơn bao gồm các tính năng bổ sung, như cửa sổ trời toàn cảnh với rèm che nắng chỉnh điện (XLE) và hệ thống âm thanh JBL 9 loa cao cấp (Limited).

Với giá khởi điểm chỉ 34.900 USD, Toyota bZ 2026 cũng nằm trong số những mẫu xe điện có giá cả phải chăng nhất tại Mỹ. Toyota thậm chí còn tặng khách hàng 5.000 USD, giúp giảm giá khởi điểm xuống dưới 30.000 USD.

Với việc các mẫu SUV điện C-HR và bZ Woodland 2026 mới sắp bán ra, Toyota có cơ hội bù đắp lại thời gian đã mất khi Ford, GM, Stellantis và các nhà sản xuất ôtô khác đang thu hẹp các dự án xe điện lớn.

Mỹ Anh (theo Electrek)