Xe điện Tesla mắc nhiều lỗi nhất

ĐứcHiệp hội thử nghiệm TUV xếp Tesla Model Y ở cuối bảng xếp hạng độ tin cậy với tỷ lệ lỗi cao nhất.

Trong báo cáo mới nhất của TUV, mẫu xe bán chạy nhất của Tesla xếp cuối bảng về độ tin cậy. Vị trí cuối bảng với tỷ lệ lỗi 17,3% cũng là mức cao nhất trong 10 năm qua.

TUV là cơ quan kiểm định xe độc lập của Đức, thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn theo quy định của nhà nước đối với mọi xe, và lần đánh giá này gồm hơn 9,5 triệu xe trong thời gian 1/7/2024-30/6/2025, với tổng cộng 110 mẫu xe được xếp hạng, trong đó 18 mẫu xe điện. TUV có thể được coi như một sự kết hợp giữa các trạm kiểm định và một phiên bản cực kỳ nghiêm ngặt của phòng thử nghiệm của Consumer Reports - tạp chí tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ.

Phân tích tổng thể của báo cáo TUV 2026 cho thấy, với tỷ lệ 21,5%, cứ 5 mẫu xe con thì có hơn một xe không vượt qua được bài kiểm tra xe bắt buộc (do lỗi nghiêm trọng hoặc nguy hiểm. So với năm trước, con số này tăng 0,9 điểm phần trăm. Tỷ lệ xe có lỗi nhỏ cũng tăng lên 12,3%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với 2024.

Tesla Model Y tại Đức. Ảnh: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Số liệu thống kê cũng cho thấy số lượng xe điện đang tăng lên nhiều hơn bao giờ hết. Các mẫu xe điện có kết quả rất khác nhau trong quá trình đánh giá. Trong bảng xếp hạng các xe 2-3 năm tuổi, Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron và Fiat 500e giành vị trí dẫn đầu. Các mẫu Volkswagen ID.3 và ID.4/ID.5 cũng thể hiện tốt, trái ngược với Skoda Enyaq và Dacia Spring.

Tesla Model Y đứng cuối bảng trong số 110 xe với tỷ lệ lỗi là 17,3% - cao nhất trong nhóm tuổi này. Các lỗi của Model Y chủ yếu được tìm thấy ở hệ thống treo trục, đĩa phanh và đèn.

Tesla Model 3, vốn đứng cuối bảng xếp hạng trong hai năm qua, năm nay chỉ trên Tesla Model Y và Ford Mondeo (14,3%) và cũng có tỷ lệ lỗi đáng thất vọng là 13,1%.

Độ tuổi được TUV kiểm tra là độ tuổi mà về cơ bản xe vẫn còn mới. Trong tất cả các thương hiệu, chỉ khoảng 6,5% xe không vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên. Mazda2 là mẫu xe có tỷ lệ thấp nhất: chỉ 2,9%.

Các thành viên của TUV chỉ ghi nhận những lỗi nghiêm trọng: phanh, hệ thống treo, đèn chiếu sáng, các vấn đề về kết cấu. Nếu không đạt, xe không chỉ nhận được cảnh báo, mà còn được sửa chữa trước khi lưu thông trở lại. Đây là những lỗi nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dùng.

Bản tóm tắt về xe điện của TUV chỉ ra những điểm yếu giống nhau trên Model Y và Model 3: các bộ phận hệ thống treo bị mòn sớm, đĩa phanh bị mòn, đèn chiếu sáng bị lệch hướng hoặc bị lỗi.

TUV lưu ý rằng cả hai mẫu xe đều chạy trung bình hơn 50.000 km chỉ trong 2-3 năm, tức được sử dụng khá nhiều. Tuy nhiên, rất nhiều mẫu crossover khác cũng chạy rất nhiều mà không đạt tỷ lệ hỏng hóc như hai mẫu xe Mỹ.

Mỹ Anh