MỹMẫu xe điện có biệt danh “Gã khổng lồ nhỏ” (Little Giant) của nhóm Team Vesco và công ty reVolt Systems lập kỷ lục mới về tốc độ tối đa hồi tháng 10.

Xe điện lập kỷ lục chạy nhanh nhất trên đất liền Chiếc xe tăng tốc dần tới tốc độ kỷ lục. Video: Team Vesco

Chiếc xe điện do Eric Ritter cầm lái đạt tốc độ tối đa một chiều là 574,5 km/h và tốc độ trung bình 568 km/h trên đường đua Bonneville Salt Flats ở bang Utah hôm 1/10. Dù tốc độ này nhanh hơn 19 km/h so với kỷ lục thế giới hiện nay, để được ghi nhận, chiếc xe cần hoàn thành chặng đua theo hai hướng với các lần chạy cách nhau trong vòng 60 phút, điều Team Vesco không thể làm được. Tuy nhiên, tốc độ trên vẫn giúp Little Giant giành được kỷ lục quốc gia ở Mỹ.

"Tốc độ thật đáng kinh ngạc! Chiếc xe lao về phía trước như một con quái vật với mô-men xoắn khủng khiếp và nó không hề dừng lại. Tôi nghĩ chiếc xe còn có thể đạt tốc độ lên1 tới 643 km/h".

Nhóm Team Vesco ở Rockville, Utah nổi tiếng với những kỷ lục tốc độ cao. Ngoài hợp tác với hãng reVolt Systems ở Oceanside, California trong dự án này. "Little Giant" hoạt động nhờ 1.152 khối pin lithium-ion hình lăng trụ. Cỗ xe sử dụng một cặp motor đã chỉnh sửa và nâng công suất của Tesla. Greg Peek, kỹ sư của American Track Roadster, chịu trách nhiệm thiết kế và chế tạo hệ truyền động phức tạp nối liền các motor và truyền năng lượng tới bánh xe. Chiếc xe có thiết kế khí động kiểu máy bay tiêm kích dành cho một người ngồi.

Kỷ lục tốc độ trên đất liền chưa bị phá vỡ từ ngày 15/10/1997, do mẫu xe siêu thanh Thrust SCC thiết lập khi chạy ở 1.277 km/h. Đối với xe chạy hoàn toàn bằng điện, kỷ lục trước đó thuộc về mẫu xe Venturi Buckeye Bullet 3 của Đại học Ohio, đạt tốc độ 549 km/h năm 2016. Theo AutoEvolution, Team Vesco muốn lập kỷ lục cao hơn dành cho xe điện và mục tiêu của họ là 643 km/h.

An Khang (Theo Interesting Engineering)