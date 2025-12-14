Hệ thống lái 4 bánh độc lập 90 độ mới cho phép mẫu crossover điện có thể quay đầu tại chỗ, đỗ xe dễ hơn trong không gian hẹp.

Ngày 12/12, đại diện của Geely chia sẻ video về công nghệ cụm điều khiển mới. Hệ thống sử dụng môtơ điện tích hợp trực tiếp vào bánh xe, được triển khai trên mẫu crossover điện Geely EX5 bản prototype.

Xe điện Geely EX5 có thể quay tại chỗ, đi ngang như cua Video: Geely

Bốn môtơ tích hợp vào bánh xe cho phép khả năng lái độc lập 90 độ cho cả 4 bánh. Nhờ đó, nguyên mẫu Geely EX5 có thể quay đầu tại chỗ, đỗ trong không gian hẹp và rời khỏi vị trí mà không cần phải xoay trở như thông thường. Bánh xe của trục trước và trục sau có thể quay và di chuyển theo các hướng độc lập.

Đại diện của Geely cho biết hệ thống lái này đảm bảo sự ổn định của xe trên đường trơn trượt và gió mạnh. Tuy nhiên, thời điểm công nghệ này được áp dụng cho các mẫu xe điện sản xuất hàng loạt vẫn chưa được tiết lộ.

Tính năng đi ngang như cua vốn không còn xa lạ trong ngành công nghiệp ôtô. Công nghệ đã được áp dụng cho một số mẫu xe như Hyundai Ioniq 5, Hummer EV, Mercedes Vision AVTR, hay một số xe của các hãng Trung Quốc, như IM (thuộc SAIC).

Tuy nhiên, CarNewsChina chỉ ra một nhược điểm của hệ thống này. Vòm bánh xe phía sau dường như đã được mở rộng để phù hợp với khi xoay 90 độ. Điều này có thể dẫn đến việc giảm đáng kể không gian nội thất. Cửa sổ của nguyên mẫu Geely EX5 dán phim đen, nên có thể hãng đã loại bỏ hàng ghế sau khỏi cabin.

Geely EX5 là mẫu crossover chạy điện, trở thành mũi nhọn trong chiến lược thị trường nước ngoài mới nhất của công ty. Xe xây dựng trên nền tảng kiến trúc mô-đun GEA, sử dụng một môtơ điện duy nhất ở trục trước với công suất 215 mã lực. Bộ pin duy nhất có dung lượng 60,2 kWh, đủ cho phạm vi hoạt động 430 km theo điều kiện WLTP.

Geely EX5 bán tại Trung Quốc dưới tên gọi Geely Galaxy E5. Giá bán nội địa dao động 107.800-179.800 nhân dân tệ (15.300-25.500 USD). Tại Việt Nam, mẫu crossover điện bán ra với tên gọi Geely EX5, gồm hai phiên bản Pro và Max, với mức giá tương ứng từ 839 và 889 triệu đồng.

Mỹ Anh