Xe điện đi được quãng đường gấp đôi quảng cáo

Chiếc van điện Kia PV5 Cargo lập kỷ lục Guinness khi đi được 693,38 km với một lần sạc, trong khi phạm vi được hãng công bố là 415 km.

Vào ngày 30/9, một chiếc Kia PV5 Cargo L2H1 trang bị pin 71,2 kWh đi được 693,38 km chỉ với một lần sạc, lập Kỷ lục Guinness Thế giới mới về quãng đường di chuyển của một chiếc xe van chạy pin hạng nhẹ.

Kỷ lục này được thực hiện trên các tuyến đường công cộng phía bắc Frankfurt, Đức, trong điều kiện thực tế, bao gồm các nút giao thông trong thành phố, đèn giao thông, vòng xoay và độ cao lặp lại khoảng 370 m. PV5 hoàn thành vòng lặp dài 61,47 km với 12 lần ở tải trọng tối đa, chứng minh cả hiệu quả và độ tin cậy đối với hoạt động giao hàng trong đô thị.

Chiếc van điện Kia PV5 trong hành trình lập kỷ lục. Ảnh: Guinness

Chuyến chạy kỷ lục được thực hiện bởi nhà báo kỳ cựu George Barrow và kỹ sư Kia Christopher Nigemeier, những người đã tối ưu hóa từng kWh. Các thanh tra viên của công ty kiểm định TUV Hessen kiểm tra việc tuân thủ tải trọng, trong khi hệ thống theo dõi GPS và camera trên xe ghi lại toàn bộ hành trình 22 giờ 30 phút.

PV5 là thành viên đầu tiên trong dòng xe PBV (Platform Beyond Vehicle) của Kia, được xây dựng trên nền tảng E-GMP.S mới của thương hiệu. Phiên bản thương mại của nền tảng được sử dụng trên các mẫu như EV6 và EV9.

Giống như xe thương mại chạy bằng động cơ đốt trong, PV5 được thiết kế để có tính linh hoạt theo mô-đun và có thể được đặt hàng dưới dạng xe van, xe tải hoặc minivan.

Màn hình cảm ứng 12,9 inch của PV5 sử dụng hệ điều hành Android. Điều này chủ yếu mang lại lợi ích cho người dùng thương mại, những người có thể cài đặt các ứng dụng của bên thứ ba liên quan đến công việc. Ảnh: Topgear

Chiếc PV5 Cargo có sẵn các phiên bản tầm trung (51,5 kWh) và tầm xa (71,2 kWh), cung cấp không gian chứa đồ có thể sử dụng lên đến 4,7 m3 và khả năng tải trọng đến 800 kg. Kia cũng tuyên bố rằng PV5 chỉ mất 1,5% phạm vi hoạt động cho mỗi khoảng 99 kg hàng hóa chở thêm, một con số đáng chú ý đối với một chiếc xe điện thương mại.

Kế hoạch trong tương lai bao gồm việc bổ sung nhiều xe tải điện vào dòng xe điện nhẹ (eLCV) của Kia, với chiếc PV7 lớn hơn dự kiến ra mắt vào năm 2027, và một chiếc PV9 thậm chí còn lớn hơn nữa vào cuối thập kỷ này.

Mỹ Anh (theo Autoblog)