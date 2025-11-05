Xe điện đầu tiên tích hợp Google Maps dẫn đường trực tiếp

Thương hiệu Thụy Điển Polestar đang triển khai tính năng dẫn đường trực tiếp của Google Maps ngay trên màn hình hiển thị sau vô-lăng.

Tính năng của Google Maps sử dụng AI tích hợp trong xe để xác định chính xác tài xế đang ở làn đường nào. Công nghệ phân tích các yếu tố trên đường như biển báo và vạch kẻ đường từ một trong các camera phía trước của mẫu Polestar 4. Sau đó, hệ thống sẽ nhắc nhở bằng hình ảnh và âm thanh để chuyển làn kịp thời.

Tài xế sẽ thấy mọi làn đường có thể được đánh dấu cho lộ trình của mình, cùng với chỉ dẫn rõ ràng về làn đường đang đi. Tính năng này được thiết kế để giảm thiểu sự hỗn loạn khi lái xe trên đường nhiều làn, đặc biệt là trong giờ cao điểm hoặc các nút giao thông phức tạp.

Tính năng dẫn đường trực tiếp của Google Maps tích hợp trên màn hình hiển thị sau vô-lăng của mẫu Polestar 4. Ảnh: Polestar

Sid Odedra, giám đốc Giao diện người dùng/Trải nghiệm người dùng (UI/UX) của Polestar, chia sẻ về sự hợp tác mới nhất của công ty với Google: "Tính năng dẫn đường trực tiếp tiếp tục lộ trình của chiến lược UX lấy người lái làm trung tâm của Polestar, giảm bớt căng thẳng cho người lái và cải thiện sự an toàn bằng cách giúp việc lỡ lối ra và chuyển làn vào phút chót không còn gây nhiều phiền toái".

Tính năng này sẽ được cung cấp đầu tiên cho người sở hữu mẫu Polestar 4 tại Mỹ và Thụy Điển trong những tháng tới thông qua bản cập nhật qua mạng. Sau đó, tính năng này sẽ được triển khai tại nhiều thị trường và loại đường khác nhau.

Polestar 4 đời 2026 là xe đầu tiên ứng dụng công nghệ chỉ đường mới. Ảnh: Polestar

Andrew Foster của Google Maps cho biết đây chỉ là chương tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác bắt đầu với mẫu Polestar 2 vào năm 2020, khi đây trở thành chiếc xe đầu tiên trang bị phần mềm tích hợp của Google. "Hiện Polestar 4 sẽ là xe đầu tiên tích hợp tính năng hướng dẫn làn đường trực tiếp mang tính đột phá của chúng tôi, giúp mọi người lái xe tự tin hơn".

Polestar 4 là xe điện mới nhất của Polestar kết hợp hiệu suất và tính thực dụng với công nghệ mới, mức giá khởi điểm 56.400 USD tại Mỹ sau khi ra mắt và lái thử vào 30/10. Xe có phiên bản một và hai môtơ, với phạm vi hoạt động tương ứng 457 km và 590 km.

Polestar là hãng xe có nguồn gốc từ Thụy Điển, hiện thuộc sở hữu của Volvo (16%), Geely (22%), công ty đầu tư của tỷ phú Lý Thư Phúc (44%) và phần còn lại thuộc các cổ đông.

Mỹ Anh (theo Electrek)