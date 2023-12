Xe điện đầu tiên không dùng pin lithium

Xe điện Trung Quốc JAC Yiwei dùng pin natri-ion, có chi phí thấp hơn và khả năng vận hành cao hơn pin lithium-ion khi trời lạnh.

JAC Motors, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc được tập đoàn Volkswagen hậu thuẫn, chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng pin natri-ion, vốn có chi phí thấp hơn, nguồn cung dồi dào và hiệu suất cao trong thời tiết lạnh, được cho là sẽ giúp người dân tiếp cận với xe điện dễ dàng hơn.

Xe điện Yiwei dùng pin natri-ion. Ảnh: JAC

Theo CarNewsChina, mẫu xe điện hatchback JAC Yiwei sử dụng pin natri-ion sẽ bắt đầu giao hàng vào đầu 2024.

Pin natri-ion là công nghệ mới, mang lại nhiều ưu điểm so với lithium-ion, khi đây là một chất dồi dào, dễ tiếp cận. Nguyên liệu chính để sản xuất pin natri-ion là natri cacbonat, có thể được tìm thấy trong đá, nước muối, hoặc được sản xuất trong các nhà máy khai thác đá vôi, muối. Tuy nhiên, natri-ion nặng gấp ba lần và lớn hơn so với lithium-ion, do đó điện cực trong pin natri-ion phải dày hơn và nặng hơn để chứa cùng một lượng năng lượng.

Yiwei là thương hiệu ôtô mới ra mắt năm 2023 của JAC. Volkswagen giữ 75% cổ phần JAC và sở hữu 50% công ty mẹ của JAC là Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG). Chính phủ Trung Quốc sở hữu nửa còn lại của JAG.

Mẫu xe điện của Yiwei là phiên bản được đổi thương hiệu của chiếc hatchback Sehol E10X, được công bố vào đầu năm nay. Sehol có phạm vi hoạt động 252 km, công suất pin 25 kWh, mật độ năng lượng 120 Wh/kg, tức pin nặng khoảng 208 kg, dùng pin HiNa NaCR32140. Khi JAC tiết lộ sự xuất hiện của thương hiệu Yiwei vào tháng 5, họ cho biết sẽ loại bỏ nhãn Sehol, thay đổi thành JAC hoặc Yiwei trên tất cả các dòng xe.

Pin natri-ion cấu trúc tổ ong. Ảnh: JAC

Xe điện Yiwei sử dụng pin natri-ion hình trụ của hãng HiNA Battery. JAC lắp ráp pin theo cấu trúc tổ ong có tên UE (Unitized Encapsulation), tương tự như pin CTP (cell-to-pack) của CATL và Blade của BYD. Cách bố trí pin này có thể mang lại sự ổn định và hiệu suất cao hơn.

Vào tháng 4, JAC đã giới thiệu một mẫu xe điện khác có tên Yiwei 3 tại triển lãm ôtô Thượng Hải. Xe chính thức ra mắt vào tháng 6 với pin lithium LFP, và hứa hẹn một biến thể dùng pin natri-ion sẽ ra mắt sau.

Tân Phan (theo Engadget)