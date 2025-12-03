Xe điện đầu tiên của Malaysia ra mắt, giá từ 19.400 USD

Mẫu Perodua QV-E dùng môtơ điện của Magna Steyr, phạm vi hoạt động 445 km, bán ra dưới hình thức cho thuê pin.

Mẫu xe điện nội địa đầu tiên của Malaysia được Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim công bố tại trụ sở Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia ở Kuala Lumpur ngày 1/12.

Chiếc QV-E - viết tắt của Quest for Visionary Electric Vehicle - có giá 80.000 RM (khoảng 19.400 USD), và không bao gồm pin, được cho thuê theo hình thức Battery-as-a-Service (BaaS). Phí đăng ký hàng tháng là 275 RM (67 USD).

Với Perodua, một chiếc xe điện vào năm 2025 thậm chí còn không nằm trong kế hoạch của hãng chỉ vài năm trước. Được chính phủ Malaysia giao nhiệm vụ sản xuất một chiếc xe điện, và không có sự hỗ trợ nào từ Nhật Bản (Daihatsu sở hữu 20% cổ phần), Perodua phải bắt đầu từ đầu vào tháng 8/2023.

Perodua nói rằng QV-E được "tự tay chúng tôi chế tạo" và họ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với mẫu xe điện này, bao gồm cả nền tảng. Nguồn cung ứng linh kiện quan trọng từ những tên tuổi hàng đầu trong ngành (CATL của Trung Quốc cho pin LFP) và Magna Steyr (công ty danh tiếng từ Áo) là nhà tư vấn cho nền tảng xe điện.

Perodua và Steyr đã cùng nhau phát triển nền tảng mới mang tính mô-đun. QV-E, với tên dự án là P01A, là mẫu xe đầu tiên trong dòng sản phẩm thuộc phân khúc A-B, với các tùy chọn từ sedan và hatchback (chiều dài cơ sở 2.550 mm) đến SUV (chiều dài cơ sở 2.700 mm). Thực tế, QV-E có chiều dài cơ sở 2.680 mm và được định nghĩa nội bộ là sportback. Xe hybrid và xe hybrid mở rộng hành trình (REEV) có thể được sản xuất theo tùy chỉnh.

QV-E có kích thước dài 4.170 mm và rộng 1.800 mm, dài hơn 275 mm và rộng hơn 65 mm so với Myvi - mẫu hatchback cỡ B của Perodua. Với đường vuốt nóc xe thấp và chiều dài cơ sở 2.680 mm, đây là mẫu xe có dáng vẻ và tỷ lệ thể thao nhất từng thấy trên một chiếc Perodua. Khoảng sáng gầm xe 158 mm. Thể tích khoang hành lý của QV-E là 320 lít.

QV-E - xe đắt nhất của Perodua - không dành cho khách hàng thông thường, mà dành cho các gia đình trẻ từ 40 tuổi trở lên có con nhỏ và thanh niên 20 tuổi trở lên, được mô tả là "con cái của một gia đình giàu có, sống cùng bố mẹ".

Trang Paultan nhận xét, đây giống như một chiếc xe được thiết kế dành cho hai người. Đường mái dốc, cửa sổ sau nhỏ và tông màu đen tuyền theo đúng phong cách thể thao. Perodua dường như thực sự tạo ra một chiếc xe phong cách sống với sự hy sinh tính thực dụng.

QV-E trang bị môtơ đặt trước với công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm. Đây là chiếc xe mạnh mẽ và tăng tốc nhanh nhất của Perodua (0-100 km/h trong 7,5 giây). Tốc độ tối đa 165 km/h, đạt được trên đường thẳng chính của đường đua Sepang.

Nguồn điện đến từ pin LFP) 52,5 kWh của CATL. Bộ làm mát bằng chất lỏng đạt chuẩn IP69 (chống nước và bụi) nặng 405,7 kg, chỉ bằng khoảng 25% trọng lượng không tải 1.600 kg của QV-E. Phạm vi hoạt động theo NEDC là 445 km, tương đương khoảng 380 km theo chu kỳ WLTP.

Công suất sạc DC tối đa của QV-E là 60 kW, giúp tăng từ 30-80% trong 30 phút. Sạc AC tại nhà ở mức 6,6 kW mất 8 giờ để sạc đầy 0-100%.

QV-E cũng là chiếc Perodua đầu tiên trang bị ghế lái chỉnh điện và đèn viền nội thất. Ngoài ra còn có màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, bộ sạc không dây và giám sát áp suất lốp. Có một bộ dụng cụ sửa lốp trong cốp thay cho lốp dự phòng - một tính năng đầu tiên khác của xe Perodua.

Ứng dụng P-Circle cho phép người dùng QV-E theo dõi các thông số quan trọng của xe điện và thực hiện một số chức năng từ xa. QV-E còn chiếc Perodua đầu tiên có bảng điều khiển cảm ứng.

Gói ADAS có tính năng phát hiện trẻ em mới nhờ sử dụng sóng milimet để phát hiện chuyển động và hơi thở ở hàng ghế thứ hai, ngay cả khi trẻ được che phủ bằng vải. Nếu xe tắt máy và hệ thống nhận biết có trẻ em (hoặc thú cưng) trong cabin, hệ thống sẽ bấm còi và nháy đèn. Giai đoạn cảnh báo thứ hai bao gồm thông báo qua ứng dụng và tin nhắn SMS.

Ngoài ra còn có nút gọi SOS phía trên gương chiếu hậu, kết nối với hệ thống hỗ trợ tự động Perodua và dịch vụ cứu hộ. QV-E đã được ASEAN NCAP đánh giá 5 sao.

Perodua không chỉ ra mắt xe điện mới. Vào tháng 10, hãng đã giới thiệu ứng dụng P-Circle mà chủ sở hữu QV-E sẽ sử dụng, và bộ sạc gia đình Wallbox có camera quan sát, đèn chiếu sáng xung quanh và bảng điều khiển màn hình cảm ứng, bên cạnh đồng hồ thông minh P-Go.

Perodua còn cung cấp dịch vụ sạc di động P-Charge Mobile. "Ngân hàng điện" 184 kWh này có thể sạc đầy cho xe điện với công suất DC tối đa 60 kW và có thể đặt ở bất cứ đâu.

Perodua đặt mục tiêu đạt khoảng 50% tỷ lệ nội địa hóa cho xe điện của hãng vào đầu năm 2026 và 70% vào năm 2030. Mặc dù thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 90% của các mẫu xe động cơ đốt trong của chính Perodua, Malaysia vẫn đang bắt đầu từ con số 0 trong lĩnh vực xe điện. Hiện có 52 nhà cung cấp nội địa tham gia vào dự án QV-E và Perodua đặt mục tiêu đạt 70 nhà cung cấp vào năm 2030.

Mỹ Anh