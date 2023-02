Xe điện của Elon Musk sau 5 năm bay vào vũ trụ

Nửa thập kỷ đã trôi qua từ khi SpaceX thu hút sự chú ý trên khắp thế giới với quyết định phóng chiếc xe roadster hiệu Tesla của Elon Musk vào không gian.

Xe điện Tesla trong ảnh chụp vào ngày 8/2/2018. Ảnh: SpaceX

Tính đến ngày 6/2, chiếc xe thể thao màu đỏ cherry đã ở trong vũ trụ tròn 5 năm. Vào thời gian kỷ niệm, dữ liệu ước tính cho thấy chiếc xe đã hoàn thành khoảng 3 và 1/4 vòng quanh Mặt Trời, bay cách Trái Đất 327 triệu km, theo website theo dõi whereisroadster.com. Chiếc roadster đã bay hơn 4 tỷ km trong không gian, chủ yếu trong môi trường chân không. Tuy nhiên, năm 2020, phương tiện lần đầu tiên tới gần sao Hỏa, chỉ cách hành tinh đỏ 8 triệu km, gấp khoảng 20 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Tuy nhiên, rất khó nói chắc chắn chiếc xe đang ở đâu hoặc xác định nó còn nguyên vẹn hay không bởi phương tiện có thể bị thiên thạch phá hủy hoặc bị xói mòn đến mức không thể nhận ra bởi bức xạ. Không có quan sát trực tiếp nào về chiếc xe từ năm 2018, nhiều tuần sau khi phương tiện bay lên quỹ đạo trên tên lửa Falcon Heavy. Dữ liệu hiện nay chỉ dựa trên tính toán ước tính về đường bay của nó. Các nhà thiên văn học không có động lực để tích cực theo dõi chiếc roadster bởi nó không có nhiều giá trị khoa học.

Chiếc xe Tesla đóng vai trò như "khối hàng giả" cho nhiệm vụ đầu tiên của Falcon Heavy vào tháng 2/2018, buổi phóng mà ngay cả Musk cũng dự đoán tỷ lệ thành công chỉ là 50 - 50. Nhưng hoạt động phóng tên lửa diễn ra suôn sẻ. Từ sau đó, chiếc xe bay quanh Mặt Trời, với quỹ đạo thuôn dài, giao cắt với quỹ đạo sao Hỏa.

Trước buổi phóng năm 2018, SpaceX đặt lên xe nhiều quả trứng Phục sinh khác nhau. Phía sau vô lăng là một mannequin mặc bộ đồ vũ trụ có biệt danh Starman. Trên bảng điều khiển xe có tấm biển viết chữ "Đừng hoảng sợ", theo câu chuyện khoa học viễn tưởng nổi tiếng "The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy". Ngoài ra, thiết bị lưu trữ dữ liệu trên xe chứa các tác phẩm của nhà văn Isaac Asminov và tấm bảng khắc tên của hàng nghìn nhân viên SpaceX. Ở thời điểm phóng, Musk chia sẻ hy vọng một ngày nào đó con người sẽ định cư ở hành tinh khác trong hệ Mặt Trời. Nếu điều đó xảy ra, ông hy vọng con cháu của mình có thể kéo chiếc xe roadster trở vào bảo tàng.

Hiện nay, chiếc xe nhiều khả năng sẽ không bay gần hành tinh nào cho tới năm 2035, khi nó lướt qua sao Hỏa lần nữa. Sau đó, chiếc xe sẽ bay chỉ cách Trái Đất vài triệu km vào năm 2047 và 2050, theo dữ liệu NASA. Một bài báo khoa học vào năm 2018 ước tính khả năng chiếc xe đâm vào Trái Đất trong vòng 15 triệu năm tới là khoảng 22%. Khả năng nó va vào sao Kim hoặc Mặt Trời là 12%. Nếu đâm vào Trái Đất, có thể chiếc xe sẽ vỡ thành nhiều mảnh trong lúc rơi qua khí quyển dày.

An Khang (Theo CNN)