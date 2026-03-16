Xe điện BYD M6 cán mốc doanh số gần 2.000 chiếc tại Việt Nam

Sau hơn một năm mở bán, BYD Việt Nam ghi nhận M6 là mẫu xe thuần điện bán chạy nhất của hãng ở thị trường trong nước.

BYD Việt Nam mở bán mẫu MPV thuần điện M6 vào cuối năm 2024, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu người dùng trong phân khúc 7 chỗ đề cao tính thực dụng, dành cho nhóm khách gia đình, kinh doanh dịch vụ.

Theo hãng, doanh số gần 2.000 chiếc của BYD M6 cho thấy tính phù hợp của sản phẩm với thị hiếu người dùng Việt Nam, khi tập trung vào các yếu tố như không gian rộng rãi, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng vận hành ổn định.

BYD M6 hiện là mẫu xe thuần điện có doanh số cao nhất của BYD tại Việt Nam.

Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở khoang cabin rộng rãi, hàng ghế thứ ba có thể chỉnh độ ngả lưng, tựa đầu giúp tối ưu sự thoải mái. Ba hàng ghế đều có cửa gió điều hòa, tích hợp công nghệ lọc bụi mịn PM2.5. Xe dùng động cơ điện công suất tương đương 161 mã lực và sức kéo 310 Nm. Bộ pin Blade Battery do hãng tự phát triển, dung lượng 55,4 kWh.

Theo BYD, M6 có tầm di chuyển tối đa 420 km sau một lần sạc đầy và Blade Battery là một trong những công nghệ pin an toàn hàng đầu, có cấu trúc cell dạng "lưỡi dao", tăng độ ổn định nhiệt và giảm nguy cơ cháy nổ. Các tiện ích khác của M6 gồm: đồng hồ LCD 5 inch, cần số điện tử, các nút bấm chức năng dạng vật lý, màn hình giải trí 12,8 inch có thể xoay ngang, dọc, kết nối Apple CarPlay/ Android Auto không dây...

Mẫu MPV 7 chỗ có hệ thống camera 360 độ với tính năng giả lập hình ảnh dưới gầm, hỗ trợ quan sát trong đa dạng địa hình. Người lái có thể điều khiển một số chức năng qua giọng nói, gồm đóng mở cửa kính hoặc chỉnh điều hòa. Thay cho chìa khóa truyền thống, M6 có thẻ NFC để mở khóa xe, thông qua việc chạm vào logo trên gương chiếu hậu.

Về an toàn, M6 có các tính năng cơ bản như phanh ABS, EBD, ESC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống tăng tốc đột ngột và giữ phanh tự động. Xe dùng treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết. Ngoài ra, đĩa phanh có tính năng tự động làm sạch.

Điểm nhấn trên mẫu MPV là nền tảng truyền động điện với mô-tơ đặt trước, phanh tái tạo năng lượng, kết hợp hệ thống quản lý pin theo dõi trạng thái hoạt động, kiểm soát nhiệt độ trong quá trình vận hành. Theo BYD, hệ truyền động này giảm số lượng chi tiết cơ khí so với xe động cơ đốt trong.

Các hạng mục bảo dưỡng của M6 chủ yếu là hệ thống phanh, lốp, điều hòa, điện – điện tử. Bảng chi phí bảo dưỡng được hãng công bố cho thấy mức giá khoảng 300.000 – 480.000 đồng tùy hạng mục. Ở các mốc lớn hơn, tổng chi phí tăng theo số lượng hạng mục, khoảng 2-3 triệu đồng cho chu kỳ bảo dưỡng đến 80.000 km hoặc 48 tháng.

"Trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn có nhiều biến động, việc chuyển sang sử dụng xe điện đang trở thành xu hướng được nhiều người tiêu dùng cân nhắc", đại diện BYD Việt Nam nói. "Giá bán 756 triệu đồng, BYD M6 được định vị như một mẫu MPV điện có chi phí tiếp cận hợp lý, phù hợp cho cả khách hàng cá nhân lẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải".

Hiện, các dòng xe BYD tại Việt Nam có chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Pin, mô-tơ điện, bộ điều khiển mô-tơ điện được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Quang Anh