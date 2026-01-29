Xe điện BMW hút hàng dù khách chưa lái thử

Sự quan tâm vượt bậc buộc BMW phải tăng sản lượng iX3 khi kỷ nguyên Neue Klasse khởi đầu ấn tượng.

Cuộc cách mạng Neue Klasse mới chỉ bắt đầu và BMW đã gặp vấn đề nhưng theo hướng tích cực. Khách hàng đang mua chiếc iX3 điện mới nhanh đến mức gần như đã bán hết cho đến cuối năm 2026, buộc hãng phải tăng ca sản xuất tại nhà máy.

Đó là một sự tín nhiệm lớn dành cho một chiếc xe mà khách hàng thậm chí còn chưa lái thử. Kể từ khi ra mắt vào mùa thu 2025, iX3 đã chiếm khoảng 33% số đơn đặt hàng xe điện của BMW tại châu Âu. Việc giao hàng chỉ bắt đầu vào tháng 3, nhưng phần lớn số xe dự kiến đã gần như được bán hết, theo Auto News.

Vào tháng 10/2025, iX3 nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng chỉ riêng tại Đức, và đó là trước sự kiện lái thử quốc tế, khi các nhà báo công bố những ấn tượng ban đầu của họ. Sau khi các bài báo được đăng tải, số lượng đơn đặt hàng tăng lên đáng kể, một phần nhờ vào các sự kiện dành cho khách hàng mà hãng tổ chức trên khắp châu Âu, giúp người mua tiềm năng có cái nhìn cận cảnh hơn về chiếc xe và trải nghiệm một số tính năng, ngay cả khi chưa lái thử.

Xe điện BMW iX3 tại Đức. Ảnh: Top Gear

Tờ Spiegel đưa tin BMW phải bổ sung thêm một ca làm việc sớm hơn so với kế hoạch ban đầu tại nhà máy Debrecen mới ở Hungary. Đây là nhà máy đầu tiên của BMW dành riêng cho xe điện, với công suất 150.000 xe mỗi năm, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc.

Cũng tại Đức, khoảng 33% người mua chưa từng sở hữu một chiếc BMW nào, điều này càng làm cho việc họ mua xe mà không lái thử trở nên bất thường hơn.

iX3 là mẫu xe đầu tiên trên nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới của BMW và mang thiết kế Neue Klasse hiện đại táo bạo, cũng như mẫu xe thay thế series 3 Neue Klasse vào cuối năm nay.

BMW cũng không lãng phí thời gian trong việc hoàn thiện gói trang bị để làm cho iX3 trở nên hấp dẫn hơn. Từ mùa xuân này, mẫu SUV cỡ nhỏ sẽ có thêm tùy chọn nâng cấp sạc AC 22 kW, giúp rút ngắn thời gian sạc tại nhà và nơi làm việc. Xe cũng trang bị khả năng kết nối xe với thiết bị (V2L), cho phép người dùng cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi với công suất lên đến 3,7 kW, giúp những chuyến đi cắm trại trở nên tiện nghi hơn.

Ngoài ra, còn có các lựa chọn màu sơn mới, bao gồm xanh lá ánh kim và bạc băng giá, cùng một số tinh chỉnh về trang trí nội thất và sự ra mắt của các tùy chọn mới như bậc cửa sau bằng thép không gỉ, vô-lăng màu trắng sáng và chìa khóa có sọc M.

Tuy nhiên, iX3 sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Mercedes GLC với công nghệ EQ cũng đang thể hiện rất tốt. Mặc dù không thể sánh kịp BMW về tốc độ sạc hay phạm vi hoạt động, đây cũng là một bước tiến lớn đối với thương hiệu và là một đối thủ đáng gờm. Giống như mẫu sedan điện CLA mới, GLC EQ không còn trông giống như một viên kẹo dẻo nữa và thiết kế đã gần gũi hơn với dòng xe thông thường của nhà sản xuất.

Mỹ Anh