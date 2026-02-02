Xe dễ bị đánh cắp, Toyota khuyến nghị khách dùng khóa vô-lăng

AustraliaHàng loạt xe Toyota bị đánh cắp bằng cách can thiệp hệ thống điện tử, buộc hãng khuyến nghị người dùng sử dụng khóa vô-lăng.

Hàng loạt mẫu xe Toyota tại Australia đang trở thành mục tiêu của các băng nhóm trộm cắp, khi lỗ hổng của hệ thống điện tử trên xe bị khai thác tương tự cách tin tặc xâm nhập máy tính xách tay. Chỉ trong vài tuần, hàng chục xe, chủ yếu là Land Cruiser và Prado, đã bị đánh cắp với tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 8 triệu USD.

Theo truyền thông địa phương, tội phạm không cần chìa khóa mà tiếp cận trực tiếp mạng điều khiển nội bộ (Controller Area Network - CAN Bus) thông qua dây điện của đèn pha hoặc đèn hậu. Chúng sử dụng thiết bị được ngụy trang như loa Bluetooth, mua trên các web "đen", để kết nối vào hệ thống và chèn các thông điệp giả, đánh lừa xe rằng chìa khóa hợp lệ đang ở gần. Khi đó, cửa tự động mở và hệ thống chống trộm điện tử bị vô hiệu hóa chỉ trong vòng chưa tới hai phút, gần như không để lại dấu vết cạy phá.

Khác với các kiểu tấn công relay trước đây, vốn "sao chép" tín hiệu sóng từ chìa khóa thật ở gần xe, phương thức tấn công qua CAN Bus bỏ qua hoàn toàn hệ thống chìa khóa thông minh, bằng cách khai thác mạng điện tử nội bộ không được mã hóa.

Khóa vô-lăng được hãng khuyến nghị dùng để tăng cường bảo mật cho xe. Ảnh: Toyota

Trước tình trạng này, Toyota Australia thừa nhận các biện pháp bảo mật điện tử hiện tại chưa đủ để ngăn chặn hoàn toàn phương thức trộm xe mới. Giải pháp trước mắt mà hãng đưa ra là cung cấp khóa vô lăng cơ học cho khách hàng như một phụ kiện bổ sung, với giá khoảng 140 USD. Thiết bị này không ngăn được việc mở cửa, nhưng khiến kẻ trộm khó có thể điều khiển xe, hoặc mất thêm nhiều thời gian để bẻ khóa, từ đó làm tăng nguy cơ bị phát hiện.

Toyota cho biết đang nghiên cứu thêm các biện pháp tăng cường an ninh ở cấp độ phần mềm và phần cứng, song không công bố chi tiết nhằm tránh bị lợi dụng lỗ hổng. Trong thời gian chờ đợi các bản cập nhật toàn diện, hãng khuyến cáo người dùng nên kết hợp giải pháp chống trộm điện tử với các thiết bị khóa vật lý truyền thống.

Hồ Tân (theo Autoblog)