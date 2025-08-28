Xe đầu kéo tông nhau trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, một người chết

Lâm ĐồngXe đầu kéo biển số TP Huế tông vào đuôi xe cùng chiều trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khiến tài xế tử vong, giao thông bị phong tỏa hai giờ, sáng 28/8.

Khoảng 5h, xe đầu kéo do tài xế Lê Kim Dệt (40 tuổi, trú TP Huế) chạy hướng Bắc - Nam, đến đoạn qua xã Tân Lập thì tông vào đuôi xe đầu kéo biển số Thanh Hóa.

Đầu xe đầu kéo biến dạng, tài xế tử vong. Ảnh: Nguyễn Tư

Cú va chạm mạnh làm đầu xe Huế biến dạng, hư hỏng nặng. Tài xế Dệt và phụ xe được đưa ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong, phụ xe bị thương đang điều trị.

CSGT cao tốc có mặt điều tiết, tạm đóng phần đường hướng Bắc - Nam, hướng dẫn xe ra quốc lộ 1 tại nút giao Ba Bàu (Hàm Kiệm). Nguyên nhân đang được điều tra.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là một trong 5 đoạn kết nối TP HCM với Nha Trang. Ảnh: Khánh Hoàng

Khoảng 8h, container biển số TP HCM xuống đèo theo hướng Lâm Đồng - TP HCM. Khi đến khúc cua gần chân đèo thuộc xã Đạ Huoai, xe mất kiểm soát, lao vào ôtô 4 chỗ và xe khách đi cùng chiều phía trước.

Container lật nghiêng, chắn ngang toàn bộ mặt đường, cabin vỡ nát. Hai xe còn lại cũng hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp hiện trường. May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoài Thanh

Sự cố khiến giao thông trên đèo và quốc lộ 20 kẹt xe kéo dài. Trạm CSGT Mađaguôi cùng Công an xã Đạ Huoai và lực lượng cứu hộ có mặt điều tiết, giải tỏa hiện trường.

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, là tuyến huyết mạch nối Lâm Đồng với Đồng Nai và TP HCM, có độ dốc lớn, nhiều khúc cua nguy hiểm.

Tư Huynh - Hoài Thanh