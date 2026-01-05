Xe đầu kéo tông hai ô tô, một người tử nạn

Thanh HóaXe đầu kéo tông trúng ôtô tải rồi đâm tiếp một xe 5 chỗ khiến tài xế xe này thiệt mạng, một hành khách trọng thương.

Khoảng 9h ngày 5/1, anh Phạm Văn Tuyến, 32 tuổi, ở xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hoá điều khiển xe đầu kéo chở gỗ dăm lưu thông trên quốc lộ 47B hướng từ Thọ Xuân về Khu kinh tế Nghi Sơn. Khi đến xã Thọ Ngọc xe đầu kéo va chạm với xe tải chạy hướng ngược lại.

Xe đầu kéo đâm vào vách đồi, lật ngang đường 47B. Ảnh: Lam Sơn

Chiếc đầu kéo mất kiểm soát tiếp tục lao về phía trước, lấn sang làn đối diện rồi đâm trúng ôtô 5 chỗ do anh Lê Văn Hùng, 42 tuổi, quê xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, trên xe lúc này có bốn người.

Xe đầu kéo sau đó đâm vào mái ta luy dương rồi lật chắn ngang đường, một phần thùng hàng đè trúng xe 5 chỗ. Do hiện trường phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động lực lượng cứu hộ và máy xúc cỡ lớn mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Theo cảnh sát giao thông, vụ tai nạn khiến anh Lê Văn Hùng tử vong tại chỗ, một hành khách trên xe con bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Máy xúc được huy động giải cứu tài xế và hành khách mắc kẹt trong ôtô 5 chỗ. Ảnh: Lam Sơn

Thời điểm xảy ra tai nạn, quốc lộ 47B thông thoáng song có mây mù và mưa nhỏ gây trơn trượt.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được nhà chức trách xác định, do lái xe ôtô tải chuyển hướng không đúng quy định, xe đầu kéo không giảm tốc độ khiến tai nạn xảy ra.

Ba ôtô tông liên hoàn khiến một người chết Giải cứu nạn nhân vụ tai nạn. Video: Huy Tiến

Quốc lộ 47B ách tắc nhiều giờ. Cảnh sát đang khám nghiệm điều tra nguyên nhân, giải toả hiện trường.

Lê Hoàng