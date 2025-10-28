RomaniaXe tải lao nhanh trên đường ướt và trượt bánh khiến thùng xe văng về phía trước, gạt trúng ôtô con ngược chiều vừa chạy tới.

Xe đầu kéo quệt vỡ nát ôtô con, hai người thiệt mạng Video: Iesire Draguseni

Con đường chỉ một làn mỗi bên chiều xe chạy ở thành phố Iasi, đông bắc Romania, chiều 24/10 vắng xe cộ. Từ xa, chiếc xe đầu kéo chạy rất nhanh và mất lái. Phần container văng ngang và quệt trúng ôtô con ngược chiều.

Sau va chạm, xe đầu kéo dừng lại cách đó vài chục mét, gãy gập, nằm ngang chắn cả mặt đường. Xe con vỡ nát. Trên xe là tài xế 42 tuổi và hành khách 39 tuổi bị kẹt trong xe.

13 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường, triển khai hai xe chuyên dụng có thiết bị cứu hộ, một xe cứu thương nhưng cả hai nạn nhân trên xe con đều đã tử vong.

Cảnh sát cho biết tài xế xe tải 54 tuổi được đo nồng độ cồn và kết quả không có cồn trong máu. Sau khi được các nhân viên y tế kiểm tra, người này từ chối nhập viện.

Mỹ Anh (theo Monitorul de Suceava)