Xe đầu kéo mất phanh tì vào xe container để dừng lại

Ấn ĐộTrên đường cao tốc Mumbai-Pune, một xe đầu kéo và một container dính vào nhau cùng lên dốc ngay tại khúc cua, hôm 17/10.

Xe đầu kéo mất phanh dụi vào xe container để dừng lại Video: ABP Majha

Xe đầu kéo phía sau mất phanh nên tựa vào phía sau xe container để được ghìm lại. Tài xế container cùng phối hợp, dùng phanh xe mình để giúp đồng nghiệp giảm tốc độ và dừng xe an toàn.

Tuy nhiên, khi xe container dừng lại, chiếc đầu kéo lại bắt đầu tụt dốc. May mắn không có phương tiện nào phía sau. Rồi tài xế xe đầu kéo kiểm soát được chiếc xe, chuyển số và cho xe từ từ tiến lên.

Trong trường hợp này, nhiều yếu tố đã góp phần cho sự may mắn khi không có va chạm nào khác. Theo Cartoq, ở Ấn Độ, các tình huống tương tự xảy ra không hiếm, phần lớn thường do các xe chở quá tải trọng cho phép, hoặc không được bảo dưỡng đầy đủ nên dễ mất phanh, và do điều kiện đường sá không tốt.

Mỹ Anh