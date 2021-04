Xe đầu kéo lật chắn ngang đèo Bảo Lộc

Lâm ĐồngXe đầu kéo tông vào lan can bảo vệ rồi lật chắn ngang đèo Bảo Lộc khiến giao thông quốc lộ 20 tê liệt hơn 2 giờ.

Chiều 1/4, xe đầu kéo chở hàng chục tấn xỉ than chạy trên quốc lộ 20 hướng TP HCM tới Đà Lạt. Khi vừa lên đèo chừng 4 km thuộc địa phận huyện Đạ Huoai, xe tông vào lan can rồi lật ngang, hàng tấn xỉ than đổ xuống đường. Tài xế bị thương nhẹ, mở cửa thoát ra ngoài.

Xe đầu kéo lật chắn ngang quốc lộ 20, chiều 1/4. Ảnh: Hoài Thanh.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 20 bị tê liệt, các phương tiện kẹt cứng, không thể qua lại. Cảnh sát Lâm Đồng có mặt, điều tiết xe và tổ chức cứu hộ xe đầu kéo. Sau 2 giờ, giao thông ở đèo Bảo Lộc trở lại bình thường.

Đèo Bảo Lộc dài 10 km, được xem là tuyến huyết mạch nối Đông Nam Bộ với Đà Lạt. Đèo có nhiều khúc cua quanh co, nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn. Cơ quan chức năng đang khảo sát lắp 12 camera trên tuyến đèo này nhằm kiểm soát xe khi qua đây, kéo giảm tai nạn.

Hoài Thanh