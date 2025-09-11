Xe đầu kéo lấn làn ngược chiều, ép xe con vào lề đường

Bắc NinhChiếc xe lớn lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt lên khiến xe đi đúng chiều phải dừng lại tránh, hôm 9/9 tại Yên Dũng.

Xe đầu kéo lấn làn đi ngược chiều ép xe con vào lề đường Video: Minh Họa

Tình huống giao thông: Chiếc xe đầu kéo phóng khá nhanh lấn sang làn đường ngược chiều để vượt qua một chiếc xe 16 chỗ. Xe có gắn camera hành trình đi đúng hướng bắt buộc phải dừng lại tránh vì bên lề đường còn có một chiếc xe đang đỗ.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là những xe cỡ lớn như trong video, việc giảm tốc để tránh va chạm là khó khăn hơn. Ngoài ra, khi thấy lề đường có xe đỗ đường hẹp vượt không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người đi đường khác.

Nghị định 168/2024 quy định đối với những trường hợp ôtô không được phép vượt vẫn cố tình vượt sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng.

