Xe đầu kéo khiến 3 người chết khi quay đầu trên cao tốc Florida

MỹXe đầu kéo do người nhập cư bất hợp pháp điều khiển quay đầu trái phép trên cao tốc Florida, gây tai nạn khiến 3 người thiệt mạng.

Trang Breaking911 của Mỹ ngày 17/8 đăng video trích xuất từ camera hành trình trên xe đầu kéo cho thấy khoảnh khắc tài xế tìm cách quay đầu trái phép trên cao tốc Florida, gây ra vụ tai nạn thảm khốc chiều 12/8.

Video cho thấy khi đang di chuyển trên đoạn cao tốc Turnpike gần Fort Pierce, tài xế Harjinder Singh đã điều khiển xe đầu kéo ngoặt trái để tìm cách quay đầu qua lối đi "chỉ dành cho xe công vụ".

Khoảnh khắc xe đầu kéo quay đầu trên cao tốc Florida, 3 người chết Tài xế Singh điều khiển xe đầu kéo quay đầu trên cao tốc Mỹ, gây tai nạn. Video: X/Breaking911

Cú rẽ ngoặt của Singh đã khiến thùng xe đầu kéo chắn gần như toàn bộ các làn đường cùng chiều. Một chiếc minivan màu đen di chuyển với tốc độ cao đã không kịp phanh, lao vào gầm xe đầu kéo.

Cú đâm cực mạnh khiến xe minivan biến dạng hoàn toàn, toàn bộ ba người trên xe thiệt mạng, cả đoạn cao tốc ùn tắc nghiêm trọng. Tài xế Singh đang đối mặt ba cáo buộc ngộ sát.

Xe minivan kẹt dưới thùng xe đầu kéo sau va chạm. Ảnh: NYP

Giới chức sau đó phát hiện Singh đã vượt biên từ Mexico vào Mỹ và lưu trú bất hợp pháp ở nước này từ năm 2018. Quốc tịch của nghi phạm không được công bố.

Người đàn ông này có bằng lái xe do California cấp. Bang này là một trong những bang cho phép người nhập cư không giấy tờ vẫn được thi và cấp bằng lái.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 12/8 tại lối rẽ chỉ dành cho xe công vụ trên cao tốc Turnpike, Florida. Ảnh: NYP

Đức Trung (Theo NY Post, AP)