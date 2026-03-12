Xe đầu kéo đâm vào vách núi bốc cháy

Sơn LaXe đầu kéo đâm vào vách núi trên quốc lộ 6, tài xế vừa thoát ra thì cabin bốc cháy dữ dội rồi lan ra toàn bộ xe, sáng 12/3.

Khoảng 7h, trời mưa nhỏ, xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 6, khi đến xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La thì bất ngờ đâm vào vách núi bên phải. Ngay sau khi tài xế thoát ra ngoài, cabin bốc cháy. Sau vài phút, lửa bao trùm xe.

Xe tải đâm vào vách núi bốc cháy, tài xế thoát nạn Xe tải bốc cháy sau khi đâm vào vách núi. Video: Sơn La

Nhiều người đi đường tới hỗ trợ nhưng lửa bốc lên ngùn ngụt, tràn hết cả hai làn quốc lộ 6. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Sơn La huy động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ tới dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, lửa được khống chế nhưng xe đã trơ khung. Lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc cho biết sự việc không gây thiệt hại về người, xe không chở hàng hóa.

Xe đầu kéo cháy rụi sau khi đâm vào vách núi, sáng 12/3. Ảnh: Sơn La

Quốc lộ 6 đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La ùn tắc khoảng 2 km trong một tiếng, hiện đã có thể lưu thông chậm.

Quốc lộ 6 là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc. Đoạn qua huyện Yên Châu (cũ), tỉnh Sơn La, dài 48 km, chủ yếu hai làn xe rộng khoảng 8-10 m với nhiều khúc cua tay áo uốn lượn quanh đồi núi.

Gia Chính