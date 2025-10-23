Xe đầu kéo đâm dồn loạt xe tải và ôtô con, ba người chết

MỹChiếc xe đầu kéo lao đến dòng phương tiện đang dừng đèn tín hiệu mà không có dấu hiệu giảm tốc độ, gây ra va chạm chết người.

Trong khi cuộc điều tra về vụ tai nạn liên hoàn chết người trên đường cao tốc 10 ở Ontario vẫn đang tiếp diễn, tài xế xe đầu kéo đã bị bắt và đối mặt tội danh lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích (DUI).

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 21/10 khiến ba người thiệt mạng và ít nhất bốn người khác bị thương, được ghi lại bằng camera hành trình trên chính xe đầu kéo.

Xe đầu kéo đâm vào đuôi một chiếc SUV trước khi tông vào nhiều phương tiện khác trên cùng làn đường trước khi chệch sang trái, đâm hai xe khác đang dừng sát lề. Tổng cộng có 4 xe đầu kéo và 4 ôtô con liên quan đến tai nạn.

Tài xế xe đầu kéo được xác định là Jashanpreet Singh, 21 tuổi, đến từ thành phố Yuba, Northern California.

"Anh ta đã được đưa đến bệnh viện, được nhân viên y tế kiểm tra và các sĩ quan xác định anh ta lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy", cảnh sát cho biết.

Hiện trường tai nạn nhìn từ trên cao, với xe đầu kéo với cabin đỏ là xe gây tai nạn. Ảnh: KTLA

Các nhà điều tra sẽ kiểm tra chiếc xe đầu kéo để loại trừ bất kỳ vấn đề nào về cơ khí. Họ nói rằng video từ camera hành trình cho thấy rõ ràng rằng không có ai cắt ngang trước mặt tài xế xe tải.

Mỹ Anh (theo ABC7)