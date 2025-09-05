Xe đầu kéo đâm bay xe cảnh sát ở trạm thu phí

Thổ Nhĩ KỳXe đầu kéo lao như bay xuyên giữa hai bốt thu phí, ngoặt sang phải và đâm bay một xe cảnh sát đỗ bên đường.

Xe tải đâm bay xe cảnh sát ở trạm thu phí Video: Anadolu Ajansı

Gần tới trạm thu phí ở Cekmekoy, hôm 28/8, nhưng xe tải không có dấu hiệu giảm tốc độ. Sau khi đâm vào rào chắn, xe sượt qua một bốt thu phí và chệch sang phải, lao thẳng đến xe cảnh sát đang đỗ ngay phía trước.

Một số cảnh sát vội bỏ chạy khi nhận ra nguy hiểm. Xe tải ngay sau đó húc bay chiếc xe đang làm nhiệm vụ xuống lề đường.

Tai nạn khiến 5 người bị thương, gồm hai cảnh sát, hai người trên xe tải và một người dân địa phương. May mắn thương tích của cả 5 nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya chia sẻ một bài đăng liên quan đến vụ tai nạn, cho biết tài xế xe tải đã bị bắt giữ. Xét nghiệm cho thấy tài xế này lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích.

Mỹ Anh (theo Anadolu Ajansı)