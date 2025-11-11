Xe đầu kéo có thể bị cấm chạy làn 1 cao tốc ở bang Mỹ

Các nhà lập pháp bang Michigan sẽ bỏ phiếu cho dự luật cấm xe đầu kéo chạy ở làn 1 trên cao tốc có từ ba làn xe trở lên.

Michigan đã có quy định rằng xe đầu kéo phải sử dụng hai làn đường ngoài cùng bên phải, nhưng quy định mới này sẽ cấm rõ ràng việc di chuyển sang làn đường bên trái, ngay cả khi thực hiện động việc vượt xe khác.

Dự luật nêu rõ, rằng tài xế của một chiếc xe tải có tổng trọng lượng hơn 4.535 kg, xe đầu kéo, hoặc xe kết hợp với rơ-moóc không được lái xe trên làn 1 trên đường cao tốc có ba làn xe trở lên.

Những người ủng hộ dự luật cho biết điều này sẽ giúp cảnh sát dễ dàng hơn trong việc xử phạt người vi phạm. Nếu được thông qua, Michigan sẽ không phải bang đầu tiên biến làn đường ngoài cùng bên trái thành không gian không có xe đầu kéo. Florida, Virginia và Illinois đã hạn chế xe đầu kéo chỉ ở làn giữa và bên phải đường cao tốc.

Nếu dự luật thành luật, xe đầu kéo sẽ không còn được phép chạy ở làn 1 cao tốc tại Michigan, kể cả để vượt. Ảnh: Knorrbert

Nhiều tài xế hy vọng dự luật này sẽ được thông qua. Không ít người từng trải qua tình huống bị kẹt sau một chiếc xe đầu kéo chuyển sang làn bên trái để vượt, rồi lại bị kẹt giữa dòng xe bên phải có tốc độ chậm hơn.

Đối với những người khác, nguyên nhân không hẳn là do mất kiên nhẫn mà do lo lắng. Một số người thấy việc ở gần những chiếc xe tải này đáng sợ và thậm chí còn lo lắng hơn về việc chúng cố gắng rẽ phải từ làn bên trái và gây ra tai nạn.

Trên thế giới, nhiều nơi có luật cấm xe tải chạy ở làn 1 cao tốc. Như tại Đức, người tham gia giao thông cần tuân thủ quy tắc "lái xe về bên phải". Xe tải với tổng trọng lượng hơn 3,5 tấn và các loại xe đầu kéo không được phép sử dụng làn bên trái, hay làn 1 trên đường cao tốc. Nguyên nhân xuất phát từ chính đặc trưng của xe tải.

Những loại xe tải và xe đầu kéo thường nặng hơn rất nhiều so với xe con, và thường không chạy nhanh bằng xe con. Việc chiếm giữ làn 1 trên cao tốc sẽ khiến các phương tiện khác phải giảm tốc độ theo, đặc biệt gây trở ngại khi lên dốc.

Trong trường hợp ngược lại, nếu xe tải chạy tốc độ cao ở làn 1, gặp tình huống có chướng ngại vật hay điểm đèn tín hiệu, việc dừng xe gấp rất nguy hiểm.

Xe tải và xe đầu kéo chạy ở làn 1 cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ, vì điểm mù ở phía bên phải của một chiếc xe tải lớn hơn nhiều so với bên trái. Phương tiện khác vượt lên từ bên phải dễ dẫn đến va chạm hơn so với việc vượt từ bên trái.

Mỹ Anh (theo WILX)